印度地方首長會劉揚偉 承諾給予鴻海一切必要協助

印度卡納塔卡邦（Karnataka）邦長席達拉邁亞（Siddaramaiah）16日晚間設宴款待鴻海董事長劉揚偉，並向其保證將給予該公司一切必要的合作和協助。

在科技公司紛紛將生產線移出中國之際，身為蘋果（Apple）主要供應商的鴻海（富士康），也不斷擴大在印度的業務。

印度金融財經網站Moneycontrol報導指，鴻海（富士康）正在卡納塔卡邦設立一間iPhone組裝廠，已在班加羅爾的資訊科技投資園區（InformationTechnology Investment Region, ITIR）買下300英畝（約36.7萬坪）的土地，投資達2200億盧比（約新台幣845億元），預料將創造超過5萬個工作機會。

卡納塔卡邦邦長席達拉邁亞表示，以豐富文化遺產聞名的卡納塔卡邦，擁有健全的法律和秩序體系，這對產業來說至關重要。

劉揚偉16日晚間飛抵有「印度矽谷」之稱的南部大城班加羅爾（Bengaluru），獲席達拉邁亞和卡納塔卡邦大中型企業廳長巴蒂爾（M. B. Patil）、資訊部長卡爾基（Priyank Kharge）接待。

巴蒂爾表示，鴻海（富士康）在卡納塔卡邦有廣泛的投資計畫，這次（劉揚偉）造訪，就是討論那些計畫相關細節的其中一環。

席達拉邁亞說：「為了支持具競爭力的電子產品製造，卡納塔卡邦提供高效的物流、可靠的電力、熟練的勞動力、強大的供應商基礎。我們致力於為鴻海（富士康）提供一切必要的支援。」

劉揚偉這次到印度，已和印度總理莫迪（NarendraModi）、印度國會下議院（Lok Sabha）反對黨領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）、泰倫加納邦（Telangana）邦長芮迪（Revanth Reddy）見過面。