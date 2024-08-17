傑克森洞會議下周登場 鮑爾演說聚焦經濟展望

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國聯準會Fed）接近啟動降息之際，主席鮑爾將在下周五（23日）於傑克森洞全球央行年會發表主題演講，談論美國經濟展望。而最新發表公開談話的兩名Fed官員，不約而同對降息改持開放態度。

在美國懷俄明州傑克森洞舉行的經濟政策研討會，是每年集結全球央行官員的重要會議，今年自22日起一連舉行三天，鮑爾預定美東時間23日上午10時（台北時間23日晚間10時）發表主題演講，內容將被詳盡解析，以窺見Fed會如何因應經濟前景的線索。

市場如今幾乎已認定，Fed將在9月17~18日的決策會議降息，但各界對降幅的預測分歧，多數認為會降息1碼（0.25個百分點），摩根大通和花旗集團則預估會降2碼。

今年有決策投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）、及今年沒投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem），都在15日改變看法，對9月降息改持開放態度。

Fed 美國聯準會 降息

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