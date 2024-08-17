南非貨幣連九天升值
截至16日止，經常被視為新興市場貨幣風向球的南非貨幣蘭德，已連續升值第九天，創下自2011年1月來最長漲勢。
根據彭博資訊的數據，蘭德兌美元匯率16日一度升值0.9%至1美元兌17.863蘭德，自8月5日來已升值逾3%。
自從對企業友善的新聯合政府兩個月前上台，以及經濟數據好轉，南非資產已贏得投資人青睞。該國通膨也從2月開始下滑，減輕了央行需把利率維持在高位的壓力。
法國興業銀行駐南非策略師德里莫（Marek Drimal）表示，美國聯準會（Fed）預期下個月開始的降息，可望為決策官員開啟跟進大門。
德里莫說：「在8月初市場崩盤之際的蘭德兌美元匯率貶值，提供了投資人非常好的買進南非資產進場點。」
匯率的升值也帶動了其他市場走高。南非政府的蘭德債本月給投資人的報酬率為2.7%，超越新興市場指數給投資人的1.5%。
不過，由於市場正在價格上反映對南非降息的預期，蘭德漲勢可能面臨逆風。從遠期利率合約可看出，市場預估央行今年至少降息50個基點（2碼）。
德里莫說，「蘭德漲勢不太可能持續保有動力」。他表示，對蘭德來說，要確保長期性、基本面帶動的升值，「實現旨在結構性改善南非經濟和成長潛力的改革，將是關鍵」。
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