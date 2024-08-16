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Fed一旦降息 股票該賣出還是買進？策略師：視這2點而定

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國通膨減緩，失業率攀升，聯準會（Fed）9月降息似已成定局，只是降幅大小的問題。路透
美國通膨減緩，失業率攀升，聯準會（Fed）9月降息似已成定局，只是降幅大小的問題。路透

美國通膨減緩，失業率攀升，聯準會Fed）9月降息似已成定局，只是降幅大小的問題。隨著市場恢復平靜，而美股又漲回距歷史高峰不遠，投資人可能想問：一旦Fed啟動降息循環，是該進場買股，還是趁機賣掉走人？

MarketWatch報導，MRB Partners美國股票策略師羅西提說：「答案要看降息的理由，以及經濟的展望。」

前七次Fed啟動降息後美國股市與經濟走勢

羅西提列出一張表，顯示Fed過去七波寬鬆循環首次降息後，美股三個月和六個月後的表現：

1990年7月12日啟動降息，三個月後美股報酬率負17.9%，六個月後負14.1%，經濟衰退接踵而至

1995年7月6日啟動降息，三個月後美股漲6.6%，六個月後漲12.9%，經濟沒衰退

1998年9月29日啟動降息，三個月後美股漲17.6%，六個月後漲26.5%，經濟沒衰退

2001年1月3日啟動降息，三個月後美股跌10.6%，六個月後跌3.3%，衰退尾隨而至

2007年9月18日啟動降息，三個月後美股跌1.9%，六個月後跌13.3%，衰退尾隨而至

2019年8月1日啟動降息，三個月後美股漲1.7%，六個月後漲8.3%，經濟沒衰退

2020年3月4日啟動降息，三個股後美股漲4.4%，六個月後漲16.2%，衰退尾隨而至

降息對股市未必是利多 要看經濟衰退與否

羅西提說：「歷史很清楚，在Fed啟動降息而後衰退開始的事例（1990年7月，2001年1月和2007年9月），股價在首次降息的三個月和六個月後都下挫。」

對照下，在衰退並未尾隨首次降息而至的事例（1995年7月，1998年9月，和2019年8月），接下來數月投資人收割豐碩的報酬。

但有個明顯的例外：新冠肺炎疫情在美國爆發那年，儘管美國經濟短暫陷入衰退，但美股在Fed啟動降息後還是漲的。羅西提指出，那是因為疫情驅動的經濟下沉「規模大、歷時短、引發的政策反應強烈」，堪稱獨一無二的特例。

由此可見，Fed啟動降息的新聞一旦證實，趁機脫售股票明不明智，取決於投資人認為Fed為什麼降息，是因為通膨減緩讓Fed安心鬆綁貨幣政策？還是因為經濟嚴重轉弱（像1990年、2001年和2007年的例子），而不得不然？

本月初發布的7月非農就業報告比預期疲弱，觸動美股下跌，反映的正是市場擔心經濟衰退臨頭將迫使Fed大砍利率。但羅西提認為，那種看法太悲觀。他說：「唯恐美國衰退的疑慮被誇大了，而且Fed因應勞力需求減緩也沒有反應遲鈍。經濟成長已從前幾季飛快的步調減速下來，但跟停滯或萎縮仍隔了一段安全距離。」

慎防四變數絆倒美股 宜嚴控風險

不過，美股後市仍可能受四個因素左右。1.除非更多數據強化經濟「軟著陸」信心，否則今後美股不太可能恢復穩步攀高的走勢。2.季節性逆風拂面而來，可能降低投資人此刻加碼買進的意願。3.地緣政治緊張情勢升高，可能加劇市場波動。4.美國11月總統選舉前的焦慮感，也可能影響市場氣氛。

羅西提表示，基於這些因素，投資人短期內的操作策略仍以嚴控風險、耐心等待進場買股時機為宜。

話雖如此，他說：「只憑Fed降息不利於風險性資產的觀念就大賣股票，太過莽撞，有大量經濟數據可為證。」

Fed 經濟衰退 美股 聯準會 降息

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