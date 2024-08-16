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勞資談判長達3年多仍破局 印度12大港口面臨無限期罷工

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
由於薪資、津貼談判長期陷僵局，印度全國12大港口的碼頭工人宣布從本月28日起無限期罷工，嚴重擾亂貨物運輸，導致延誤、成本增加和壅塞。路透
由於薪資、津貼談判長期陷僵局，印度全國12大港口的碼頭工人宣布從本月28日起無限期罷工，嚴重擾亂貨物運輸，導致延誤、成本增加和壅塞。路透

在長達三年多的薪資與津貼談判以失敗收場後，印度全國12大港口的碼頭工人宣布將從本月28日起無限期罷工

勞方是在圖斯庫緹（Thoothukudi）的奇丹巴拉納爾港（V.O. Chidambaranar Port）舉行兩天會議後，做出這項罷工決定。印度全國港口及碼頭工人聯合會（AIPDWF）的會員表達對薪資談判長期陷入僵局的不滿。

舊的薪資協議已於2021年3月到期，儘管印度航運部已於2021年3月成立了雙方薪資談判委員會，但在歷時31個月、舉行過七次會議後，勞資雙方仍未達成任何協議。

工會領袖將談判陷入僵局歸咎於政府強加的「不合邏輯且非法的指導方針」，不僅阻礙了有意義的談判，還加深了工人的挫折感。

碼頭工人的主要要求包括立即調整薪資、調整津貼、保護現有權利，以及執行先前的協議。他們還呼籲將退休金福利回溯至2022年1月，並且發放延宕已久的與生產力掛鉤的獎金。碼頭工人的疑慮日益加深，尤其是在傳統上發放獎金的節日期間。

罷工將中斷印度全國各港口的營運，而港口及碼頭工人聯合會已獲得包括印度水運工人聯合會（WTWF）在內的其他工會支持。物流巨頭德迅集團（Kuehne+Nagel）警告說，即將到來的罷工可能會嚴重擾亂貨物運輸，導致延誤、成本增加和壅塞。

這項行動也凸顯出主要港口當局對勞資關係惡化的普遍不安，自2021年頒布了《主要港務局法》以來，集中控制港口管理，致使勞資關係更加惡化。

隨著罷工最後期限的逼近，碼頭工人仍然堅持其要求，強調需要公平、迅速地解決他們的不滿。

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