聖經商機發酵！川普賣《天佑美國聖經》大賺逾900萬元

根據15日公布的美國前總統川普財務揭露資料，他透過代言《格林伍德聖經》、也就是所謂的《天佑美國聖經》，獲得30萬美元（約新台幣968.5萬元）的版稅收入。

《天佑美國聖經》得名自鄉村歌手格林伍德（Lee Greenwood）的歌曲《天佑美國》，這位歌手是共和黨的堅定支持者，他本人也代言了這本聖經。該書籍在網路上的定價為59.99美元（約新台幣1937元），還不包含運費等費用，但是附帶川普簽名的簽名版，則要價高達1000美元（約新台幣3.2萬元）。

這本《天佑美國聖經》也附有與宗教無涉的內容，包括格林伍德《天佑美國》之歌的副歌歌詞、美國憲法、獨立宣言、權利法案、以及效忠誓詞。

不過，網站則顯示，這本聖經無關政治，也並非由川普所有、管理和控制。川普在3月，透過自家的Truth Social社群平台推廣這本聖經，他說，「宗教和基督精神是我國所欠缺的重大食物，我真的相信我們必須讓它們回歸。」「全體美國人在家中都必須有本聖經，我有許多本，這是我最喜歡的書，讓美國再次禱告。」

除了聖經的版稅外，川普也從「致川普信函」賺取約450萬美元（約新台幣1.45億元），這是川普與各國元首、名人名人、運動員、商界領袖書信往來的選輯。