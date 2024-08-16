快訊

罷免謝國樑成案！中選會決議10月13日舉行投票

直播／奧運英雄大遊行登場！出席名單、路線一次看

台股會V轉嗎？ 法人曝四大觀察點：看後續表現

末日博士ETF今秋可望在美上市 羅比尼要上場實戰操盤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「末日博士」羅比尼今秋可望在美推出ETF。路透社
「末日博士」羅比尼今秋可望在美推出ETF。路透社

因正確預見2008年全球金融危機而聲名鵲起的「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）要在他年滿66歲的這一年，首度開始管理基金。投資人將能看到他如何將悲觀見解轉化為實際的財務回報。

金融時報報導，經監管部門批准的話，Atlas America ETF今年秋季會在美國上市，而Atlas Capital Team創辦人羅比尼會是三位投資組合經理人的其中之一。

他受訪時表示，他旗下的經濟諮詢公司一直在為資產管公司提供建議，而他兩年前出版《巨型威脅》（Megathreats）一書後，認為應該推出ETF，以協助眾人關注包括通膨上升、美元貶值、全球去美元化、糧食和資源稀缺、氣候變遷、政治兩極分化、疫病、熱戰、冷戰、網攻和AI驅動的的操縱行為，以及更多無法一一列舉的風險。

但他質疑傳統的60/40股債配置策略組合：「2022年，標普500指數下跌15%，10年前美債下跌20%，傳統的防禦型資產根本不具防禦性。」

他預計會建立一個由短期國債（最多2年期，這樣受通膨上升影響較小）組成的投資組合，再加上「一籃子優化過的低相關或負相關資產」，例如黃金、具氣候韌性的房地產投資信託基金（REITS）、抗通膨債券和農業類大宗商品。回溯測試顯示，他的策略不管時機好壞都能表現良好。

這檔ETF將有「適度」的「遠優於固定收益的回報」，波動性則小於股票，碰上黑天鵝事件不會虧損。

ETF 資產 通膨

延伸閱讀

快記下來！Fed鮑爾下周這天將在傑克森洞央行年會開講

川普企圖削弱賀錦麗氣勢 抨擊政府抗通膨不力

國泰證8月觀點：降息與地緣政治 全球股市面臨潛在變化

00740B配息再加碼至年化6.6%！啟動平準金成投等債天花板

相關新聞

比起台灣股民力挺台積電 南韓百萬散戶離棄三星電子

相較於台灣散戶持續力挺台積電，數據顯示，今年上半年，南韓散戶投資三星電子股票的人數卻大幅減少。

美債務成本飆高 還需加計聯準會虧損約1,000億美元的大窟窿

美國政府的利息支出正迅速竄高。根據財政部本周公布的最新數據，截至7月的一年間，財政部為美國公債支付的淨利息大約8,610...

末日博士ETF今秋可望在美上市 羅比尼要上場實戰操盤

因正確預見2008年全球金融危機而聲名鵲起的「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）要在他年滿66歲的這一年...

美國經濟數據強勁且日圓貶值 東京股市大漲

受到美國經濟數據強勁和日圓對美元貶值因素影響，東京股市主要指數今天大漲

日圓套利交易有捲土重來之勢！避險基金正重建倉位

兩周前，以日圓為中心的熱門套利交易剛經歷了平倉風暴，但現在似乎又悄悄地捲土重來了。

薪資條件不如人…日本爭取東南亞藍領勞工 正搶輸南韓

日本國內的外國居民人數或許創新高，但卻仍難以吸引海外的藍領勞工，因為薪資條件較低，在爭取東南亞勞工時，日漸搶輸南韓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。