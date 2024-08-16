末日博士ETF今秋可望在美上市 羅比尼要上場實戰操盤
因正確預見2008年全球金融危機而聲名鵲起的「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）要在他年滿66歲的這一年，首度開始管理基金。投資人將能看到他如何將悲觀見解轉化為實際的財務回報。
金融時報報導，經監管部門批准的話，Atlas America ETF今年秋季會在美國上市，而Atlas Capital Team創辦人羅比尼會是三位投資組合經理人的其中之一。
他受訪時表示，他旗下的經濟諮詢公司一直在為資產管公司提供建議，而他兩年前出版《巨型威脅》（Megathreats）一書後，認為應該推出ETF，以協助眾人關注包括通膨上升、美元貶值、全球去美元化、糧食和資源稀缺、氣候變遷、政治兩極分化、疫病、熱戰、冷戰、網攻和AI驅動的的操縱行為，以及更多無法一一列舉的風險。
但他質疑傳統的60/40股債配置策略組合：「2022年，標普500指數下跌15%，10年前美債下跌20%，傳統的防禦型資產根本不具防禦性。」
他預計會建立一個由短期國債（最多2年期，這樣受通膨上升影響較小）組成的投資組合，再加上「一籃子優化過的低相關或負相關資產」，例如黃金、具氣候韌性的房地產投資信託基金（REITS）、抗通膨債券和農業類大宗商品。回溯測試顯示，他的策略不管時機好壞都能表現良好。
這檔ETF將有「適度」的「遠優於固定收益的回報」，波動性則小於股票，碰上黑天鵝事件不會虧損。
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