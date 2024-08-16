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創非洲首例 埃及啟用碳市場

中央社／ 開羅15日綜合外電報導

埃及正式啟動非洲第一個碳市場，除為環境永續的一項開創性舉措，也代表非洲在應對氣候變遷方面邁出重要一步。

碳市場新聞網站Carbon Herald報導，埃及的經濟發展與計畫部長馬夏特（Rania Al-Mashat）本週稍早於金融監理局（FRA）本部舉行的大會上宣布，埃及已完成全部所需的要求和程序，以便減少碳排的相關計畫能登記註冊。

在埃及官方宣布碳市場啟動後，諸如食品製造商IsisOrganic、在地企業Daltex等幾間埃及公司就進行碳信用額度採購。

碳信用額（carbon credit,即俗稱的碳權）是指允許排放一定量溫室氣體的許可額度。企業或組織可透過購買碳信用額抵銷運營產生的溫室氣體排放，達標淨零排放。當前許多碳信用額是經由一些森林保育等專案項目所產出的額度或積分。

馬夏特在大會發表談話時強調「發展政策融資計畫」（Development Policy Financing Program）的重要；這項計畫是埃及經發部與世界銀行（WB）間的合作，以促進埃及碳權市場的啟動。

「發展政策融資計畫」有助於認證與核查單位登記標準、特定碳信用額登記的授權標準，以及與商業有關的碳信用額登記授權標準等各方面的重要決策。

世銀2022年11月發布的氣候變遷與發展報告（CCDR）主張，建立碳市場應作為埃及實現低碳未來的策略。馬夏特表示，基於各方發展夥伴都強調建立碳權市場，埃及從善如流。

馬夏特還說，啟動碳市場符合埃及的「2030年願景」（Vision 2030）和「2050年國家氣候變遷戰略」（ National Climate Change Strategy 2050），目標是減少對氣候的不利影響並同時保持經濟成長，實現經濟和環境進步間的平衡。

埃及 減碳

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