薪資條件不如人…日本爭取東南亞藍領勞工 正搶輸南韓

日本國內的外國居民人數或許創新高，但卻仍難以吸引海外的藍領勞工，因為薪資條件較低，在爭取東南亞勞工時，日漸搶輸南韓。

朝日新聞報導，在廣島造船與焊接業者內定的十名印尼員工中，有五人婉拒，轉而接受南韓企業的條件。一名仲介外國勞工業者的匿名人士透露，日本的時薪是1,200日圓（8美元），但南韓是1,700日圓，「南韓造船業正積極招攬其他亞洲勞工」。

廣島尾道因島工業園區近700名勞工中，約270人是外國人，印尼人接近100人，為最大的外國勞工族群。該園區有13家造船與金屬加工業者，號稱分段船體產量為全日本最大。因島鐵工表示，約60名外國勞工為延續事業所必需，該公司海外勞工多數來自印尼，最近也設立讓穆斯林員工在祈禱前洗手的場所，並且計劃更加迎合印尼勞工的需求，以吸引並留住勞工。

在因島鐵工工作六年的37歲印尼勞工史旺特諾說，雖然他無意在南韓工作，但也說愈來愈多印尼勞工前往南韓。

南韓會積極招攬海外勞工，是因為人口下滑引發的警覺，正試圖聘用大批「沒有技能」的東南亞移民勞工，以填補造船和其他產業的職缺。南韓許多產業長期都仰賴海外勞工，造船、營建、農業及畜牧等被國內民眾認為環境辛苦的產業，尤其如此，且這股趨勢也擴散到其他領域，例如餐廳業今年推出尋求雞肉處理人員的試行計畫，森林業也開放外國人加入

今年南韓政府外國人僱用許可的勞工配額為16.5萬人，外國勞工能以短期工作簽證，在南韓最多工作四年十個月，雖然但只能延長一次，但在滿足取得工作經營與專業技能等要求後，便有資格取得以點數為基礎的技能勞工簽證，為在南韓長期就業並取得永居權鋪路。

南韓政府去年鬆綁技能勞工簽證的要求，並提高配額2,000人到3.5萬人，顯示首爾當局的政策重心轉向，從原本只接受外國短期勞工，改為聚焦於吸引移民。

三菱日聯研究與顧問公司熟知亞洲移民勞工專案的分析師加藤真表示，南韓提供更高的薪資，例如日本技術實習訓練員的平均月薪為21.7萬日圓，特定技能勞工為23.5萬日圓，但南韓給予「無技能」勞工的平均月薪是28.5萬日圓，而且南韓的最新時薪為9,860韓元（約1,115日圓），以目前匯率換算，比日本47都府道縣最低時薪最高的東京還高。韓語也被認為比日語更好學。