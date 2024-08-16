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日本加強管制外資對晶片供應鏈投資 防機密外洩

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本把晶片製造設備納入外國貿易規範的管轄範圍，外國投資人在直接投資與晶片製造相關的設備時，須事先知會當局。路透
日本把晶片製造設備納入外國貿易規範的管轄範圍，外國投資人在直接投資與晶片製造相關的設備時，須事先知會當局。路透

日本財務省16日表示，把晶片製造設備納入外國貿易規範，外國投資人在直接投資與晶片製造相關的設備時，須事先知會當局，以確保穩定的供應鏈。

日本財務省發布的聲明表示，外國投資人在直接投資與晶片相關的設備時，包括取得上市企業1%以上的股權、或收購未上市公司的股票，都須事先知會當局，以處理技術外洩的風險，並且避免商用科技被用於軍事用途。

其他被納入所謂「核心事業領域」的產品，包括先進電子零組件、機械工具零組件、船舶引擎、光纖電纜以及多功能機械，使當局規範的核心事業領域，涵蓋日本經濟安全推動法案下的所有關鍵產品。

日本正以重振半導體產能，作為經濟安全戰略的一環，過去三年已撥出約4兆日圓（269億美元）預算，振興半導體產業並推動數位化。政府也正立法進一步擴大對國內晶片製造產能的投資。

東京當局已以慷慨的補貼，積極吸引台積電等外國企業赴日設廠。批評者指出，過去振興晶片業的努力會失敗，是因為政府沒有和外國企業協調合作。

半導體 日本經濟 晶片

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