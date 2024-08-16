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快記下來！Fed鮑爾下周這天將在傑克森洞央行年會開講

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
去年的傑克森洞全球央行年會，美國聯準會主席鮑爾（右）與日銀總裁植田和男（中）、歐洲央行總裁拉加德，會議休息時間在戶外交談。路透
去年的傑克森洞全球央行年會，美國聯準會主席鮑爾（右）與日銀總裁植田和男（中）、歐洲央行總裁拉加德，會議休息時間在戶外交談。路透

美國聯準會Fed）接近啟動降息之際，主席鮑爾確定將在下周五（23日）於傑克森洞全球央行年會發表主題演講，談論美國經濟展望，談話內容將被詳盡解析，以窺見Fed會如何因應經濟前景的線索。近日發布的美國經濟數據顯示，就業市場較預期弱，通膨進一步放緩。

在美國懷俄明州傑克森洞舉行的經濟政策研討會，是每年集結全球央行官員的重要會議，今年自22日起一連舉行三天，鮑爾預定美東時間23日上午10時（台北時間23日晚間10時）發表主題演講。

市場廣泛預期，Fed將在9月17-18日的決策會議降息，但經濟學家對降幅的預測分歧，多數認為會降息1碼（0.25個百分點），摩根大通和花旗集團則預估會降2碼。

今年有決策投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）、及今年沒投票權的聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem），都在周四（15日）改變看法，對9月降息改持開放態度。兩人對於會不會太早降低借貸成本，原本都較其他同僚謹慎。

波斯提克接受英國金融時報（FT）採訪時表示，對9月降息持「開放」態度。他先前預期要到第4季度才會降息1碼，但現在，「通膨正在進入目標區間，我們必須關注另一個任務，我們已經看到失業率從低點大幅上升」，「但這確實讓我思考適當的時機是何時，因此我對我們在第4季之前採取行動持開放態度」。

波斯提克的訪談是在美國15日公布上周首次請領失業金人數之前。他說，如果勞動市場的減弱速度超過預期，將考慮以2碼的幅度降低利率。

穆薩林在肯塔基州路易斯維爾的一場活動中表示，最近的數據增強了他對通膨率正降到Fed 2%目標的信心，「現在看來，通膨和失業的風險平衡已出現變化…調整為溫和限縮政策的時機可能已經近了」。

Fed自2022年3月開始升息，從接近零的水準，激進升至5.25%-5.50%區間，為20多年來最高，並且在過去一年來都維持利率在這個高水準。

Fed 美國 聯準會 鮑爾

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