市場認為NVIDIA霸主地位更穩固 下周財報將面臨期望超高的考驗

美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）股價15日收盤大漲逾4%，因輝達下周將公布上季財報前，華爾街分析師陸續上調獲利預測，認為輝達的競爭對手依然難以成為真正的挑戰者，其AI晶片霸主的地位更加穩固。

花旗分析師團隊預測，輝達未來兩到三年依然獎掌控約90%的AI相關晶片市場。此前，據傳日本軟銀和英特爾磋商生產能與輝達產品相匹敵的AI晶片，但協商在最近幾個月破局，而OpenAI執行長奧特曼希望籌措上兆美元生產AI晶片，也都還沒出現實質進展，意味著輝達的競爭對手都不太可能利用輝達下一代Blackwell晶片延後出貨的機會得利。

Jefferies分析師柯提斯15日指出，輝達這一代的Hopper晶片需求依然相當強勁，庫存和晶片持續生產也有助填補輝達增產Blackwell時的供需差距，「平均售價和內含晶片比率必須等稍微更久才能提高，但出貨量應能維持強勁，這些數字也應能達成」。

分析師也看好輝達將在28日公布的上季財報。FactSet數據顯示，輝達上季每股盈餘將年比成長68%至0.64美元，營收將年增58%至286億美元。

瑞銀分析師亞庫瑞更預期輝上季營收將約299億美元，並預估本季營收再增至317億美元，「由於投資人已放眼2025年的Blackwell增產進度，我們認為Blackwell相關評論（的重要性）將蓋過財測數字」。這也顯示輝達的財報和財測必須更優於市場的高度期望，才能繼續上漲。