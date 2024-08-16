美國支持三方安全夥伴關係 認可澳英出口管制

美國國務院今天在一份提交國會的文件中指出，澳洲、英國和美國現在擁有類似的出口管制制度，這是促進技術共享與發展「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）所需的重要一步。

路透社報導，擔憂中國實力不斷成長，「澳英美三方安全夥伴關係」締結於2021年，目的在讓澳洲獲得核動力攻擊潛艇與極音速飛彈等先進武器。

然而，美國的國際武器貿易條例（InternationalTraffic in Arms Regulations, ITAR）一直是「澳英美三方安全夥伴關係」的合作障礙，因為它對於受到嚴格保護的技術有著高度管制。

2024年美國的「國防授權法案」（NDAA）要求總統拜登確定澳洲和英國是否擁有「與美國相當」的出口管制制度，從而自「國際武器貿易條例」中豁免。

美國國務院在一份聲明中表示：「美國國務院今天向國會提交一項判定，認為澳洲和英國的出口管制制度與美國相當，並已對美國實體實施了互惠出口豁免。」

國務院表示，明天將發布一項臨時的最終規則用以修訂「國際武器貿易條例」，並自9月1日起對澳洲和英國實施出口許可豁免。

然而，上述的「最終規則」將包括一些在「國際武器貿易條例」豁免之外的敏感技術。分析師表示，這份敏感技術的清單代表仍有許多巨大官僚障礙待克服，「澳英美三方安全夥伴關係」才可能實現。

儘管如此，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）稍早認為這是「跨世代的改變」，英國政府的一份聲明也稱之為「歷史性突破」。

馬勒斯在一份聲明中表示：「這些關鍵改革將徹底改變國防貿易、創新和合作，使合作能夠以所需速度和規模進行，滿足我們充滿挑戰的戰略環境。」

聲明中亦表示：「投入數十億美元促進免許可的國防貿易，目標是盡可能創新並相互加強我們3國的國防工業基礎。」