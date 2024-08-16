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打算長抱不再賣？ 股神持有的蘋果和可口可樂一樣是整數4億股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特的蘋果持股剩4億股，與他長抱的可口可樂一模一樣。一些人士相信這可能意味他不打算再賣任何蘋果的股份。歐新社
巴菲特的蘋果持股剩4億股，與他長抱的可口可樂一模一樣。一些人士相信這可能意味他不打算再賣任何蘋果的股份。歐新社

巴菲特（Warren Buffett）的追蹤者檢視他旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）上季末持股狀況發現，「股神」拋售近半蘋果持股後，手中剩下4億股，這是個很漂亮的整數，與他握有的可口可樂股數一模一樣。可口可樂是巴菲特持有時間最長個股，1994年至今沒再進出。一些人士相信，巴菲特可能沒打算再出售任何蘋果股票。

馬里蘭大學Robert H. Smith商學院的金融學教授David Kass表示，「如果巴菲特喜歡整數，他可能沒打算賣蘋果。就像可口可樂是巴菲特的『永久』持股，蘋果可能也是」。

這位現年93歲的傳奇投資人1988年首次買進14,172,500股的可口可樂，後來增持至1994年的1億股，30年來穩定維持此一部位，但因2006和2012年各進行一次1拆2的股票分割，持股數才變成4億。

雖然投資蘋果似乎有違巴菲特長期堅持的價值投資原則，但他一直將蘋果視為像可口可樂的消費品公司，而非科技投資。

巴菲特曾說，果粉會在放棄智慧手機iPhone之前先放棄汽車。他甚至稱蘋果是僅次於波克夏旗下保險公司群的第二重要業務。所以他揭露第2季減持逾49%的蘋果持股時，有些人感到震驚。蘋果在波克夏投資組合裡的比重，現在降到大約30%，低於去年底的近50%。

許多人懷疑，減持蘋果的決定並非基於對這家iPhone製造商未來前景的判斷。持股數調整成整數4億，似乎是巴菲特最珍愛、持有時間最長股票才有的待遇。

但也有人認為此事純屬巧合。例如Glenview Trust投資長、同時是波克夏股東的Bill Stone說：「我不認為巴菲特那麼想。」

但在波克夏5月股東大會上，巴菲特確實曾將兩者作了比較，指兩者持有期都不受限。他說：「我們擁有可口可樂，這是一門很棒的生意；我們擁有蘋果，這是一門更好的生意；除非發生非常特殊的事，否則我們會有蘋果、美國運通和可口可樂。」

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