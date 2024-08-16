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台、日股引領亞股上漲！日股強彈逾千點 本周有望締造四年最大漲幅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日股16日盤中強彈逾千點，周線漲幅有望為四年來最大，一掃本月初的崩盤陰霾。歐新社
日股16日盤中強彈逾千點，周線漲幅有望為四年來最大，一掃本月初的崩盤陰霾。歐新社

在美股標普500指數收復本月來失土後，多頭氣勢延續到亞洲股市，台、日股引領亞股上漲，日股更強彈逾千點，周線漲幅有望為四年來最大，一掃本月初的崩盤陰霾。

由於美股的「非理性衰退憂慮」消退，亞洲多國股市16日盤中走揚，日經225指數16日盤中大漲1,100.28點（漲幅3%）至37,826.92點，連續第五個交易日上漲，更是過去一周以來第二個交易日漲逾千點，本周有望上漲7.6%，為2020年4月來最大單周漲幅。

東證指數也強勢反彈，強勁的交易量支撐上漲動能，不同於典型的暑假清淡期，顯示投資人正部署逢低承接策略。一些賣方業者指出，外資的需求穩固。日圓兌美元盤中升值0.3%，報148.89日圓兌1美元。

凱投宏觀副首席經濟學家高特曼指出，雖然美國衰退的風險已稍微提高，但顯示重大危機正在醞釀中的跡象甚少。景順（Invesco）日本以外亞太區全球市場策略師趙耀庭指出，美國整體數據喜善，聯準會（Fed）幾乎確定會在9月降息1馬，

不過，彭博策略師指出，日股之後的走勢將面臨更多挑戰，日股近來漲勢的部分原因是日本銀行（央行）總裁植田和男的語調放軟，被投資人解讀為今年不會再升息，也讓他下周出席日本國會特別聽證會的發言成為關注焦點。雖然植田可能放出「鴿」聲，以緩解國會議員的不安，市場仍將從中尋找超寬鬆政策退場的蛛絲馬跡。

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