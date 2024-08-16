油價中止兩連跌上漲逾1.5% 黃金小幅反彈

國際油價在連跌兩天後，周四（15日）兩大油價指標均上漲逾1美元，因為最新的美國經濟數據緩解了對全球最大經濟體陷入衰退的疑慮，但是對全球整體需求放緩的擔憂限制了漲幅。黃金周四走勢震盪後收漲，主要是美元和美債殖利率走升，美國經濟數據強於預期，恐將縮減聯準會的降息幅度。

布蘭特原油期貨周四收漲 1.28 美元，或 1.6%，報每桶 81.04 美元。美國西德州原油期貨上漲1.18美元，或1.53%，報每桶78.16美元。

油價周四結束兩連跌，主要是市場受到伊朗可能襲擊以色列的緊張情緒包圍，再加上強勁的美國經濟數據，強過了對於需求的持續擔憂。美股上漲也有助原油價格往上走。

美國 7 月零售銷售增幅超預期，凸顯了這個全球最大經濟體的實力。另一份報告顯示，上周美國初領失業金人數降至逾一個月新低。

瑞穗駐紐約的能源期貨主管Bob Yawger說：「樂觀的經濟數據表明，我們正在走向軟著陸。」

根據周三美國勞工部公布的數據，7月美國消費者物價指數（CPI）僅溫和上漲。這增強了人們對美國聯準會下月降息的預期，而降息將可能會促進經濟活動和石油消費。

讓油價有撐的因素還有中東局勢，市場密切關注伊朗對以色列的可能行動。

利空因素最讓市場擔心的是中國大陸的需求。中國大陸7月工廠產出的成長放緩，煉油廠的產出亦已連續第四個月下降，凸顯出中國經濟復甦乏力，限制了周四原油市場的上行空間。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四中止兩連跌反彈0.37%，報每英兩2,456.79美元。不過漲幅比周一的1.71%小很多，因為美國樂觀的最新經濟數據預料將會導致聯準會縮減降息幅度。美國利率將不會降太多，美元走強，對不孳息的黃金不利。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney說：「零售銷售如此樂觀，顯示經濟強勁，這多少讓市場發生了轉變，美元正在恢復上漲，黃金正在失去一些光澤。」