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台積電供應商應用材料 Q3營收獲利成長但Q4財測中庸 盤後股價跌
美國半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）上季的營收和獲利均有成長，但發布的財測未讓投資人驚喜，他們高度期待產業AI支出能帶來更具爆發力的營收。
該公司周四發布聲明預測，截至10月的第4季營收約69.3億美元，加減4億美元。這與分析師的平均預測相符。扣除部分項目後，每股盈餘大約2.18美元。分析師預期2.15美元。
應材股價在盤後交易下跌3%，常規交易則上漲5%，這顯示部分投資人寄望本季更具爆發力。身為台積電、三星電子和英特爾等全球大型晶片製造商的主要供應商，應材是AI晶片製造熱潮的受惠者。
應材執行長迪克森（Gary Dickerson）在受訪表示，AI領導地位的競賽正刺激對該公司產品和服務的需求。他說，客戶爭奪市場優勢，導致他們在新技術投入大量資金：「我非常相信AI資料中心將帶動巨大的晶片需求。對所有的公司來說，這是一場競賽。先到的人贏得大獎，其他人被甩在後面。」
在止於7月28日的第3季，調整後每股盈餘2.12美元，超過FactSet訪調的分析師預期的2.03美元，營收成長5.5%至67.8億美元，也高於FactSet訪調分析師預期的66.8億美元。
應材某部分業務的表現略為低迷，包括ICAP類別（用於連網電器、通訊和汽車產業的晶片設備）。
該公司半導體系統部門的營收是49.2億美元，較去年成長5.3%。全球服務部門的銷售成長7.9%到15.8億美元，顯示器與周邊市場部門營收成長6.8%到2.51億美元。
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