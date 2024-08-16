美元因經濟數據提振走高 日圓兌美元貶至149區間

美元周四（15日）美元走高，因為同日發布的美國經濟數據顯示，美國7月零售銷售意外大幅成長，且上周首次請領失業救濟人數減少，緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂，並抑制了激進降息的預期。

根據彭博資訊報價，衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）周四上漲0.4%至102.977。

日圓兌美元周四重貶1.32%至149.28日圓兌1美元，這已與最近的141.675高點拉開了更大的距離，但仍高出7月初的161.96低點很多；今（16）日早盤匯價微幅回升0.11%在149.12附近。

日圓兌美元周四下跌主要是受到美國公債殖利率周四上升，加上在148.50附近有美元的止損買盤。不過近一周來，日圓兌美元匯率的波動率繼續下降，一周波動率跌至8月新低。

美國7月零售銷售增幅超過預期，代表了需求並未崩塌，這將促使金融市場回調對下月聯準會（Fed）降息50個基點（2碼）的預期。另外，最近一周申請失業救濟的美國人比預期少，則是說明勞動力市場仍在有序放緩，儘管失業的人現在發現找新工作的難度提高。

法國巴黎銀行資產管理公司外匯投資組合經理Peter Vassallo表示，「周四上午的數據與近期市場的說法背道而馳，就是說聯準會的決策速度已很落後，必須大幅降息才能避免經濟衰退」，「現在市場定價已做出相應調整，美國短期利率當天大幅上升」。

巴克萊資本（Barclays Capital）外匯策略師Skylar Montgomery Koning也說，「美國經濟雖然正在放緩，但仍將高於潛在水準。這意味著市場將削減對聯準會降息的大手筆押注，美元因而受到提振」。

Corpay 首席市場策略師Karl Schamotta認為，周四上午的數據，絕對粉碎了市場對聯準會9月會議上會降息2碼的剩餘押注。他說，「對美國經濟『硬著陸』的擔憂幾乎已經完全解除」，「聯準會官員被認為將以更加謹慎的方式開始寬鬆周期」。

芝商所FedWatch工具顯示，目前市場反映的情況是，下月降息25個基點（1碼）的機率為74.5%，降息2碼的機率為25.5%。本周初，兩種降息選擇的可能性各占一半。