航運勢頭再起 全球航運股揚帆獨強

根據彭博統計，自2024年7月11日至8月14日加權指數修正9.69%，日股也跌了13.69%，然而台灣航運類股指數僅修正約3.02%，若放眼全球航運指數則僅修正1.07%，且期間走勢明顯呈現「抗跌跟漲」。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，除了目前市場所關注的AI科技焦點，其實航運股的成長性也是相當驚人，例如：台灣貨櫃龍頭的長榮最新公布7月營收年增率高達132.2%，且市場法人普遍預估在第3季料將創下獲利高峰。無獨有偶，受惠貨櫃運費飆漲，日本大型航運商日本郵船(NYK)在近期也上修財測、純益有望大增七成，激勵股價走揚、也一同帶旺日本同業股價齊漲。

根據彭博調查，若比較全球航運與AI科技大廠的成長性，分別採NYSE全球航運龍頭息收指數前十大持股與美股科技七巨頭 (Magnificent 7)，2024全年營收成長率預估均達20%以上的亮眼表現，但進一步觀察2024全年每股稅後盈餘(EPS)成長率，美股科技七巨頭平均達71.06%、表現亮眼，然全球航運龍頭指數前十大個股平均則高達145.59%，獲利爆發力更勝一籌。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960）經理人張怡琳表示，AI科技大趨勢明確且獲市場認同，相關股票投資機會前景可期，但追成長不只AI，航運類股的爆發力也很驚人，航運是全球貿易的支柱，超過80%的國際貿易是通過海運進行。尤其是在疫情後全球航運一直存在著供不應求的結構性問題，加上2022年以來俄烏衝突、紅海危機等地緣政治衝突不斷，再度擾亂全球各類型航運的供給量能，北美罷工更讓供應鏈中斷風險升高。

加拿大兩家鐵路公司Canadian National、Canadian Pacific Kansas City工會8月9日取得罷工權，若勞資未達協議，最快8月22日停工或罷工，一旦加拿大鐵路停擺，許多海運貨量將改走美西線，對運價有正面影響。此外，美東碼頭勞資談判膠著，現有合約9/30到期後，不排除有罷工風險，北美一旦啟動罷工，將引發一波搶運潮，因應購物旺季零售庫存建倉需求。顯示全球貨櫃供給持續短缺，塞港狀態可能延續。另一方向，從代表全球航運指標的上海出口集裝箱運價指數(SFCI)來看，目前運價又再度來到疫情高峰時約七成水準，對於航運公司營收與獲利料將帶來大幅的挹注，有助航運股未來表現空間。

展望2024下半年，紅海危機未緩解，有助運價緩降、維持高檔震盪，航運市場業者大膽斷言，幾乎可以說是目前運價是做一個貨櫃可賺3倍獲利。黃宏治表示，航運市場需求將持續暢旺，塞港狀況亦將延續，在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸。加上地緣政治、極端氣候、主要港口擁堵影響船期及航班準點率，高運價將維持更長時間。

投資人若想參與全球航運大行情、但又擔心單押個股風險，可考慮投資全球航運ETF，成分股涵蓋貨櫃、能源(油輪)及散裝等全方位航運商機。預計在8月30日募集的全台首檔航運ETF 野村全球航運龍頭息收ETF (00960)，其追蹤NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數即是放眼全球三大航運的龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，提供ETF更多元的選擇，協助投資人順風掌握全球航運投資契機，為投資組合增添助力。