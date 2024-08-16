Google前CEO指Nvidia是AI大贏家 「你知道在股市該怎麼做了」

曾領導Google長達十年之久的施密特（Eric Schmidt）表示，雖然他不是提供投資建議的專家，但他覺得該買進的並不是他前雇主的股票。

財經網站CNBC報導，在史丹佛大學本周張貼、後來刪除的一段影片裡，施密特說，大型科技公司正計劃對基於輝達（Nvidia）晶片的AI資料中心進行愈發龐大的投資，這些資料中心的建置成本可能高達3,000億美元。

他說：「那些大公司告訴我，他們需要200億、500億、1,000億美元，非常非常艱鉅。」他補充表示，自己是OpenAI執行長奧特曼的「密友」。

根據施密特，這筆支出有一大筆要花在Nvidia身上，Nvidia供應給資料中心的AI晶片占市場主導地位，營收成長幅度已連三季超過200%。Google開發出張量處理單元（Tensor Processing Units），要與Nvidia處理器競爭，但仍處於早期階段。

施密特說：「如果3,000億美元都流向Nvidia，你就知道在股市該怎麼做了。這並不是買股建議」。他未透露是否持有Nvidia的股票。

施密特（2001至2011年間擔任Google執行長並留任董事直至2019年）是對一個大學生班級談AI時，說了上述的話。他告訴華爾街日報，他後來要求影片下架是因為他誤談Google工作文化散漫。

但他的評論說明Nvidia崛起的背後力量，以及該公司在生成式AI熱潮裡的核心地位。

施密特暗示，Nvidia不會是AI領域的唯一贏家，但也沒有很多其他明顯的選擇。他目前相信那些能在Nvidia晶片和資料中心投入更多資金的大公司，將享有技術優勢，領先無法肆意支配資金的小型競爭對手。

他說：「目前，最先進模型（只有三家） 與其他人之間的差距似乎愈來愈大。六個月前，我還深信差距愈縮小，所以我投資了很多錢在小公司上。現在我不太確定了。」

Meta執行長祖克柏的公司已經購買大約60萬顆Nvidia的昂貴GPU，他8月初說，Meta下一代模型Llama系列會要用到大約10倍那樣的運算能力，而且「未來的模型還會不斷成長超越」。

與此同時，奧特曼據報正與OpenAI大金主微軟合作，要建立1,000億美元、名為Stargate的AI資料中心。

施密特說：「微軟與OpenAI達成協議時，我以為那是我聽過最蠢的想法，把你的AI領導權外包給OpenAI和奧特曼團隊。然而，他們正往最有價值公司的路上前進。」

施密特認為，競爭對手很難追上Nvidia，因為AI開發人員使用的許多最重要開放原始碼的工具，都以該公司CUDA程式語言為基礎。他表示，AMD用來轉譯CUDA程式碼的軟體 「還不能用」。