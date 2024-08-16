快訊

M痘爆流行！傳播力強、致死率高 疾管署調升7國旅遊警示

台積電ADR上漲2.35% 較台北交易溢價19.12%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（15日）反彈上漲2.35%，收在173.96美元，較台北交易溢價19.12%。費城半導體指數同日大漲4.87%。

周四美國股市三大指數全面上漲。道瓊工業指數上漲554.67點或1.39%，收在40,563.06點；標普500指數上漲88.01點或1.61%，收在5,543.22點；那斯達克指數上漲401.90點，或2.34%，收在17,594.50點。

台灣加權股價指數周四下跌132.08點，收在21,895.17點，台積電下跌0.53%，收在943.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 161.60 +2.14 151.00 +7.02

中華電 CHT 122.30 +0.16 123.00 -0.57

台積電 TSM 1,123.33 +2.35 943.00 +19.12

聯電 UMC 56.63 +0.57 54.70 +3.53

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

台積買群創南科四廠拍板 可能用做先進封裝擴產備案

軟銀打造AI晶片找台積助陣 先進製程訂單添動能

期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

美股道瓊早盤大漲500點 強勁零售數據減輕衰退恐懼、台積電ADR漲1%

相關新聞

美經濟軟著陸有跡可循 Fed下月降息1碼機率更高了

美國最新一周申領失業給付人數連續第二周減少，而7月零售銷售在汽車銷售領軍下大幅回升。兩項數據都顯示美國經濟短期內並無迅速...

索羅斯基金加碼台積電ADR 知名避險基金也大舉買進

從美國證券與交易委員會（SEC）14日按13F規定最後期限所揭露的第2季持股來看，不少基金趁科技股股價高檔獲利了結，不過...

有錢人如何偷得浮生半日閒？ 比爾蓋茲是這麼做的...

微軟創辦人比爾‧蓋茲打造出舉世數一數二成功的企業，過程中也累積大量財富，但就算是億萬富豪，也厭倦了每天都得開會。

標普500指數連六漲 零售銷售數據緩解經濟衰退擔憂

美國三大股指周四收盤均走高，標普500指數連續第六個交易日上漲，非必需消費品和科技類股漲幅居前，因為先前公布的數據顯示，...

CPI通膨剛剛好 FXTM富拓：確立9月降息幅度

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，楊傲正表示，從日線圖來看，S&P 500已突破20和60天線，趨勢上也已連漲五...

Google被裁定壟斷恐面臨分拆 全球搜尋市場真會變天？

在谷歌被裁定非法壟斷線上搜索市場後，美國司法部正在考慮分拆這家Alphabet旗下的科技巨頭。美國地方法官梅塔（Amit Mehta） 5日裁決認定谷歌違反反壟斷法，支付數十億美元建立非法壟斷機制並成為世界預設搜尋引擎。該裁決被視為聯邦當局在挑戰大型科技公司主導市場地位方面的第一個重大勝利。 削弱谷歌的主導地位將在9月的獨立聽證會上決定。這是一項艱鉅的任務，認定一個巨頭有罪是一回事，但什麼樣的處罰才能達到解放市場的預期效果？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。