台積電ADR上漲2.35% 較台北交易溢價19.12%
台積電ADR周四（15日）反彈上漲2.35%，收在173.96美元，較台北交易溢價19.12%。費城半導體指數同日大漲4.87%。
周四美國股市三大指數全面上漲。道瓊工業指數上漲554.67點或1.39%，收在40,563.06點；標普500指數上漲88.01點或1.61%，收在5,543.22點；那斯達克指數上漲401.90點，或2.34%，收在17,594.50點。
台灣加權股價指數周四下跌132.08點，收在21,895.17點，台積電下跌0.53%，收在943.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 161.60 +2.14 151.00 +7.02
中華電 CHT 122.30 +0.16 123.00 -0.57
台積電 TSM 1,123.33 +2.35 943.00 +19.12
聯電 UMC 56.63 +0.57 54.70 +3.53
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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