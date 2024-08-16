台積電ADR上漲2.35% 較台北交易溢價19.12%

在谷歌被裁定非法壟斷線上搜索市場後，美國司法部正在考慮分拆這家Alphabet旗下的科技巨頭。美國地方法官梅塔（Amit Mehta） 5日裁決認定谷歌違反反壟斷法，支付數十億美元建立非法壟斷機制並成為世界預設搜尋引擎。該裁決被視為聯邦當局在挑戰大型科技公司主導市場地位方面的第一個重大勝利。 削弱谷歌的主導地位將在9月的獨立聽證會上決定。這是一項艱鉅的任務，認定一個巨頭有罪是一回事，但什麼樣的處罰才能達到解放市場的預期效果？

2024-08-16 06:00