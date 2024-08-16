標普500指數連六漲 零售銷售數據緩解經濟衰退擔憂

美國三大股指周四收盤均走高，標普500指數連續第六個交易日上漲，非必需消費品和科技類股漲幅居前，因為先前公布的數據顯示，7月零售銷售優於預期且首次申領失業救濟人數下降，緩解了對全球最大經濟體即將出現衰退的擔憂。

道瓊工業指數上漲554.67點，或1.39%，至40,563.06點。標普500指數上漲88.01點，或1.61%，至5,543.22點。那斯達克指數上漲401.90點，或2.34%，以17,594.50點做收。

標普500指數11大類股裡有九大類股上漲，其中非必需消費品和訊息技術領漲。

7月零售銷售成長1%，緩解了因為上周失業率飆升而引發的經濟急劇放緩的擔憂。6月數據下修後為下降0.2%。

零售業風向標沃爾瑪的股價勁揚6.58%，盤中觸及創紀錄高點，此前該公司今年第二次上調全年利潤預期，因為美國人湧向沃爾瑪商店購買物美價廉的生活必需品。

競爭對手目標百貨（Target）和好市多（Costco）也分別上漲4.35%和1.69%。

另一項數據還顯示，上周新申請失業救濟金的美國人數意外下降。

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven說：「隨著信心改善和基本面支持冒險意願，擔憂之牆開始倒塌。零售銷售高於預期，消費者物價指數數據處於可容忍水準，因此基本面背景與股票價格的上漲是一致的。」

數據公布後，2年期、10年期美國公債殖利率上升，交易員對聯準會降息1碼的押注升至76.5%，高於數據公布前的65%。

投資人先前對本周將公布的經濟數據持謹慎態度，這些是聯準會主席鮑爾下周在傑克森霍爾發表備受期待的演講之前公布的最後一組數據。

思科上漲幅6.8%，此前該公司預計第1季營收優於預期，並宣布將在全球範圍內裁員 7%。

耐克攀升5.07%，因為億萬富豪投資人艾克曼（William Ackman） 新購入這家運動服飾公司的股份。美妝連鎖店Ulta Beauty大漲 11.17%，此前「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏買進這家公司的股份。