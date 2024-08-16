美經濟軟著陸有跡可循 Fed下月降息1碼機率更高了

美國最新一周申領失業給付人數連續第二周減少，而7月零售銷售在汽車銷售領軍下大幅回升。兩項數據都顯示美國經濟短期內並無迅速惡化的威脅，經濟「軟著陸」機會增加，使聯準會（Fed）9月僅降息1碼的可能性升高。

美股15日早盤開高走高，強勁的零售銷售數據幫助減輕市場對經濟衰退的擔憂，使投資人信心大振。

美上周初領失業金人數

道瓊工業指數15日早盤一度大漲502點；標普500和那斯達克指數分別漲1%和1.2%；費城半導體指數漲2%；台積電ADR漲1%。

美國勞工部15日公布，上周（8月10日止）首次申領失業給付人數為22.7萬人，比前一周減少7,000人，也低於預估的23.5萬人；過去四周的移動平均人數為23.65萬人，也低於前一周的24.07萬人。另外前周（8月3日止）連續申領人數為186.4萬人，比前一周減少7,000人，也低於預估的187萬人。

由於7月就業數據超弱，使經濟學者及金融市場擔心失業激增，甚至可能導致經濟衰退，因此每周失業人數成為市場高度關注的指標。由於本周公布的7月通膨指標持續下降，使9月Fed開始降息幾成定局；但失業人數持續減少，加上零售銷售回升，又使經濟衰退的疑慮下降，因此9月降息1碼的機率升高。

7月零售銷售在汽車銷售強勁回升的帶領下強勁回升。整體零售銷售大幅增加1%，遠優於6月時的-0.2%（修正數），也優於預估的0.4%增幅。

扣除汽車後，零售銷售額增加0.4%，高於預估的0.1%，比6月時的0.5%（修正數）增幅略低；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.4%，高於預估的0.2%，但低於6月時的0.8%增幅。

扣除建材、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組金額增加0.3%，高於預估的0.1%，但遠低於6月時的0.9%增幅。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據。

在13個零售項目中，有十項都增加。由於汽車零售商6月時遭到駭客攻擊，銷量疲軟，7月強勁回升，電子與家電類銷售也增加。電商銷售小幅增加，主因亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨打折促銷。