晶片銷售低迷... 三星李在鎔連七年不支薪
南韓財團14日發表上半年薪資報告，三星電子董事長李在鎔連續七年不支薪，南韓半導體業主管因獲利低迷，遭大幅減薪。
韓國先驅報報導，南韓兩大晶片製造商三星和SK海力士，被認為是該國薪資最高的公司之一，但在全球晶片銷售低潮之際，這兩家公司主管的上半年薪資都被削減20%～30%。
據三星14日報告，今年5月被撤換的前三星半導體主管慶桂顯，上半年薪資為7.3億韓元（53.7萬美元），低於去年同期的9.54億韓元。監督記憶體晶片事業的三星總裁李禎培，也被減薪25%至6.1億韓元。
SK海力士副董事長朴正浩上半年薪資則為31.7億韓元，低於去年的50.5億韓元；他的薪資也包括來自SK集團旗下投資公司SK Square的薪水，他擔任該公司副董事長到今年3月。
雖然這兩家晶片大廠今年的獲利都好轉，但主管薪水卻因去年的嚴重虧損而受到重擊。
三星去年光是晶片事業，營業損失達逾14兆韓元，SK海力士則虧損7.73兆韓元。不過三星家電和手機部門主管，上半年薪資都接近持平。
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