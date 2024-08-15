思科網路設備需求回溫

網通設備大廠思科（Cisco）表示，已見到自家的網路設備需求回溫，拜訂單回升所賜，本季營收樂觀。思科同時宣布全球裁員7%，聚焦AI與資安等高成長領域。

思科執行長羅卓克（Chuck Robbins）在美股14日盤後的分析師會議中表示：「庫存消化完成了，我們現在重返更為正常的需求環境。」

展望截至10月底的當前季度，思科預期營收介於136.5億美元至138.5億美元，中間值高於分析師平均預期的137.1億美元。

樂觀的展望顯示思科有更多緩衝空間來整頓業務。思科同時也宣布今年來第二輪裁員，將讓全球約9.04萬員工裁撤約7%人力，相當於削減大約逾6,300個工作。思科2月已宣布將裁員逾4,000人。

思科估計，最新整頓計畫將引發多達10億美元的相關稅前成本。

Running Point Capital投資長舒曼表示，裁員將讓思科「維持聚焦軟體、服務、AI與資安等成長領域，同時平衡其財務債務並降低硬體在其產品組合中的占比」。

為了加速業務多元化並善用AI熱潮，思科在去年同意以約280億美元收購資安公司Splunk。