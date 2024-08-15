沃旭上季淨虧損意外擴大

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
丹麥再生能源公司沃旭第2季淨虧損意外擴大，原因是認列巨額的風電和合成燃料計畫資產減值損失，15日早盤股價應聲暴跌逾9%。 （路透）
丹麥再生能源公司沃旭第2季淨虧損意外擴大，原因是認列巨額的風電和合成燃料計畫資產減值損失，15日早盤股價應聲暴跌逾9%。 （路透）

丹麥再生能源公司沃旭（Orsted）第2季淨虧損意外擴大，原因是認列巨額的風電和合成燃料計畫資產減值損失，15日早盤股價應聲暴跌逾9%。

沃旭第2季剔除新合夥企業的「稅前息前折舊攤銷前盈餘」（EBITDA）為52.7億丹麥克朗，優於一年前的33.2億克朗，也超越FaceSet訪調分析師共識預測的47.5億克朗。但上季淨虧損17.2億克朗，比去年同期虧損的5.96億克朗惡化，營收成長3.1%至150.2億克朗，不如分析師預估的淨利13.3億克朗、營收165.7億克朗。

沃旭15日表示，第2季資產減值損失總計39.1億丹麥克朗（5.771億美元），主因美國Revolution離岸風場計畫的陸上變電站施工延宕，以及決定撤出在瑞典投資的FlagshipONE合成燃料計畫。FlagshipONE旨在生產綠色甲醇（e-methanol），這種液態燃料用綠氫和二氧化碳製成，以供應船運和重工業運轉所需燃料。

沃旭執行長尼博說：「歐洲液態綠色燃料市場發展得比預期緩慢，我們已做策略決定，解除在這塊市場的優先性，並且停止開發FlagshipONE。」

今後沃旭將聚焦於採用綠氫的合成燃料開發計畫，這種燃料用再生能源發電把水中氫與氧分離而製成。

沃旭從一家小型國營石油公司華麗轉身為全球風電巨人，但去年朝新市場擴張遭遇阻力，包括美國供應鏈瓶頸、利率扶搖直上、申請稅額減免受阻。去年底沃旭表示，迫於成本升高，將撤出紐澤西州外海兩項離岸風電計畫。

今年沃旭展開大規模整頓，包括削減成本、暫停配發股利、資產脫售，以及調整事業優先順序。

丹麥 再生能源 資產

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