沃爾瑪二度調高今年財測

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國零售巨人沃爾瑪上季營收和獲利皆優於預期，再度調高全年營收預測。 （路透）
美國零售巨人沃爾瑪上季營收和獲利皆優於預期，再度調高全年營收預測。 （路透）

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）上季營收和獲利皆優於預期，也因預期將有更多撿便宜的顧客上門，再度調高全年營收預測。此外，Coach母公司Tapestry集團上季營收也超越預期，顯示市場對平價奢侈品需求依然強韌。

沃爾瑪15日公布，止於7月31日的第2季營收年增近5%至1,693億美元，高於去年同期的1,616.3億美元，也優於市場預期的1,685.3億美元；上季淨利則由去年同期的78.9億美元下滑至45億美元，降至約每股淨利56美分，但經調整後（包括投資和業務重組成本的影響）每股盈餘則有67美分，也優於預期。

沃爾瑪營收
沃爾瑪營收

身為美國最大零售業者，沃爾瑪財報提供投資人關於美國家庭財務狀況，以及該國較廣泛的經濟前景的一些訊息，尤其是7月就業數據引發市場對美國經濟衰退的疑慮。

沃爾瑪說，上季美國同店銷售（不含汽油）年增4.2%，優於分析師預期的3.4%，主因交易量較一年前提升3.6%，而每筆交易商品數量也略增0.6%。一般商品銷售更在連續11季負成長後，首次增加。占美國沃爾瑪約60%營收的生鮮雜貨銷售也持續成長。

該公司旗下零售商山姆俱樂部（Sam's Club）上季同店銷售（不含汽油）年增5.25%，符合預期。該公司的全球電商銷售年增21%，美國地區年增22%。沃爾瑪海外營收年增8.3%，以Walmex和中國大陸地區最高。中國同店銷售年增13.8%。

沃爾瑪的客流量、市占率，以及不同收入階層的顧客都在增加，尤其是較富有的消費者。該公司也正投資於利潤較高的廣告、第三方市場和其他新類型的業務。

沃爾瑪15日第二度調高全年財測，全年營收預期增加3.75%~4.75%，高於原先預期的3%~4%；調整後每股盈餘預期介於2.35~2.43美元。

沃爾瑪股價早盤勁揚逾6%，今年截至14日收盤累計漲約31%，遠優於標普500指數同期的14%漲幅；本益比約27，高於22的歷史均值。15日盤初漲逾7%。

另據LSEG數據，Coach母公司Tapestry集團15日公布，止於6月29日的第4季營收為15.9億美元，每股盈餘92美分，皆優於市場預期，顯示在全球消費支出減緩的情況下，市場對平價奢侈品的需求依然強韌。

沃爾瑪 經濟衰退 美國

延伸閱讀

美國雅芳遭控化妝品含石綿致癌 醫：這疾病=同義詞

外媒爆「拜登兒子」曾替烏克蘭業者致函美國駐義大利大使 白宮回應了

影／文藻結盟美國奧勒岡州4所公立大學 陳其邁：雙方交流會愈頻繁

東元董事長利明献：若美國降息 台灣產業發展正向

相關新聞

美經濟軟著陸有跡可循 Fed下月降息1碼機率更高了

美國最新一周申領失業給付人數連續第二周減少，而7月零售銷售在汽車銷售領軍下大幅回升。兩項數據都顯示美國經濟短期內並無迅速...

索羅斯基金加碼台積電ADR 知名避險基金也大舉買進

從美國證券與交易委員會（SEC）14日按13F規定最後期限所揭露的第2季持股來看，不少基金趁科技股股價高檔獲利了結，不過...

有錢人如何偷得浮生半日閒？ 比爾蓋茲是這麼做的...

微軟創辦人比爾‧蓋茲打造出舉世數一數二成功的企業，過程中也累積大量財富，但就算是億萬富豪，也厭倦了每天都得開會。

日上季GDP 3.1% 逆轉頹勢 有利央行升息

在民間消費成長的推動下，日本經濟第2季恢復成長，可見所得成長和支出成長開始形成良性循環。彭博資訊指出，這反映出民眾收入成...

韓半導體業高層「薪」情普遍低落...他已連七年未支薪

根據南韓財團公布的今年上半年薪資報告，三星電子董事長李在鎔已連續七年不支薪；南韓半導體業其他高層主管「薪」情也好不到哪裡...

鐵礦砂價探兩年低點

鐵礦砂價格觸及2022年11月以來最低點，因為市場擔憂供過於求。中國大陸的鋼鐵公司陷入困境、產量減少，同時間，主要鐵礦砂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。