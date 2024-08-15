沃爾瑪二度調高今年財測

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）上季營收和獲利皆優於預期，也因預期將有更多撿便宜的顧客上門，再度調高全年營收預測。此外，Coach母公司Tapestry集團上季營收也超越預期，顯示市場對平價奢侈品需求依然強韌。

沃爾瑪15日公布，止於7月31日的第2季營收年增近5%至1,693億美元，高於去年同期的1,616.3億美元，也優於市場預期的1,685.3億美元；上季淨利則由去年同期的78.9億美元下滑至45億美元，降至約每股淨利56美分，但經調整後（包括投資和業務重組成本的影響）每股盈餘則有67美分，也優於預期。

沃爾瑪營收

身為美國最大零售業者，沃爾瑪財報提供投資人關於美國家庭財務狀況，以及該國較廣泛的經濟前景的一些訊息，尤其是7月就業數據引發市場對美國經濟衰退的疑慮。

沃爾瑪說，上季美國同店銷售（不含汽油）年增4.2%，優於分析師預期的3.4%，主因交易量較一年前提升3.6%，而每筆交易商品數量也略增0.6%。一般商品銷售更在連續11季負成長後，首次增加。占美國沃爾瑪約60%營收的生鮮雜貨銷售也持續成長。

該公司旗下零售商山姆俱樂部（Sam's Club）上季同店銷售（不含汽油）年增5.25%，符合預期。該公司的全球電商銷售年增21%，美國地區年增22%。沃爾瑪海外營收年增8.3%，以Walmex和中國大陸地區最高。中國同店銷售年增13.8%。

沃爾瑪的客流量、市占率，以及不同收入階層的顧客都在增加，尤其是較富有的消費者。該公司也正投資於利潤較高的廣告、第三方市場和其他新類型的業務。

沃爾瑪15日第二度調高全年財測，全年營收預期增加3.75%~4.75%，高於原先預期的3%~4%；調整後每股盈餘預期介於2.35~2.43美元。

沃爾瑪股價早盤勁揚逾6%，今年截至14日收盤累計漲約31%，遠優於標普500指數同期的14%漲幅；本益比約27，高於22的歷史均值。15日盤初漲逾7%。

另據LSEG數據，Coach母公司Tapestry集團15日公布，止於6月29日的第4季營收為15.9億美元，每股盈餘92美分，皆優於市場預期，顯示在全球消費支出減緩的情況下，市場對平價奢侈品的需求依然強韌。