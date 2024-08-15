鐵礦砂價探兩年低點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

鐵礦砂價格觸及2022年11月以來最低點，因為市場擔憂供過於求。中國大陸的鋼鐵公司陷入困境、產量減少，同時間，主要鐵礦砂生產國出口量卻在大增。

新加坡鐵礦砂期貨價格15日已跌破每噸94美元，盤中大跌2.2%至每噸93.55美元，觸及2022年11月以來最低，這已是連續第四天下跌。打擊價格的利空消息是，中國大陸的煉鋼廠7月的產量年減9%至大約8,300萬噸；中國大陸是全球鐵礦砂貿易的最大進口國，能夠為全球市場定調。

鐵礦砂是今年以來大宗商品市場裡跌幅最大的商品之一，基準價格現已跌掉三分之一左右。

中國寶武鋼鐵集團有限公司因為近來的鋼價崩跌，示警鋼鐵業危機罩頂。

中國大陸今年的經濟走軟，官方力圖自房地產危機脫身，傷害了鋼鐵市場需求。

礦商的股價也被直直落的鐵礦砂價格拖累，澳洲必和必拓（BHP）的股價今年已經下跌逾20%。

鋼鐵 鐵礦砂價格

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