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陽明貨櫃輪爆炸後寧波港碼頭恢復裝卸 業者仍需因應亂象

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
陽明貨櫃輪爆炸後，寧波港碼頭已逐步恢復裝卸。 路透
陽明貨櫃輪爆炸後，寧波港碼頭已逐步恢復裝卸。 路透

陽明海運所屬「動明輪」9日在寧波港三期碼頭爆炸，該碼頭在關閉60個小時後，已於12日零時零分恢復裝卸作業，逐步恢復正常營運。

線上貨櫃交易平台Container xChange共同創辦人羅洛夫強調，為這類擾亂預做準備的必要性，「對貨櫃貿易商和貨櫃租賃業者來說，這起事件帶來值得關注的直接挑戰。寧波港受擾，加上亞洲主要港口既有的壅塞情勢，會在未來幾周拖累海運期程，並導致空櫃延遲。企業必須準備好因應等候時間延長，以及空櫃供應減少，尤其是運送有害和危險物質的貨櫃」。

Container xChange建議，業者可採取幾項措施，包括重新制定航運路線，評估替代路線的可能性，以航經壅塞較不嚴重的港口，避免延遲。該公司也建議，業者應加強安全措施，重視嚴格檢驗並遵循安全規範，尤其是針對危險貨物。

業者還可以保持消息靈通，從航運夥伴及港口主管機關獲得定期更新的資訊，有助於即時調整營運。最後，業者應針對在各大港口的等候時間可能加長而預作規劃，據此調整庫存和航程，或許可以考慮增加庫存水準，以減輕受干擾的影響。

庫存 碼頭 貨櫃

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