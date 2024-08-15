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美股道瓊早盤大漲500點 強勁零售數據減輕衰退恐懼、台積電ADR漲1%
美股15日早盤開高走高，強勁的零售銷售數據幫助減輕市場對經濟衰退的擔憂，使投資人信心大振。
道瓊工業指數15日早盤上漲502點，或1.3%；標普500和那斯達克指數分別上漲1%和1.2%；費城半導體指數漲2%；台積電ADR漲1%。
美國商務部15日數據顯示，7月零售銷售增長1%，遠超過道瓊公司預估的增長0.3%。同時，上周初領失業救濟金人數也下滑。這些數據對投資人和廣大市場而言是項福音，因為8月2日的令人失望就業報告引發了對經濟放緩的擔憂。
此外，道瓊成分股沃爾瑪（Walmart）也提供了市場動能，該公司上季獲利高於市場預測，並宣布上調財測，帶動該公司早盤股價大漲7.5%。另外，思科（Cisco）也在宣布上季營收獲利超越市場預期和全球裁員後，早盤大漲超過9%。
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