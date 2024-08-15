美上周失業金申領人數減少...7月零售銷售優於預期 美股期指漲幅擴大

美國最新一周申領失業給付人數持續減少，7月零售銷售回升，主要靠汽車銷售大幅增加。兩項數據顯示聯準會（Fed）9月僅升息1碼的可能性升高。

CNBC報導，最新數據顯示美國經濟避開衰退的機率升高，美股期指應聲擴大漲幅，道瓊期指漲逾300點或0.8%；國際油價也漲逾1%。

15日出爐的數據顯示，上周（8月10日止）首次申領失業給付人數為22.7萬人，比之前一周減少7千人，也低於預估的23.5萬人；前周（8月3日止）連續申領人數為186.4萬人，比之前一周減少7千人，也低於預估的187萬人。

另外，7月整體零售銷售大幅增加1%，遠優於6月時的負0.2%（修正數），也優於預估的0.4%增幅。

扣除汽車後，零售銷售額增加0.4%，高於預估的0.1%，比6月時的0.5%（修正數）增幅略低；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.4%，也高於預估的0.2%，但低於6月時的0.8%增幅。

扣除建材、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組金額，增加0.3%，高於預估的0.1%，但遠低於6月時的0.9%增幅。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據。