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蘋果股價迎利多？巴菲特砍蘋果持股疑喊停 觀察家曝「數字玄機」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司上半年大賣蘋果持股，減碼行動結束了嗎？從波克夏公布的13F報告看來，該公司大砍蘋果持股可能已告一段落。圖／美聯社
「股神」巴菲特的波克夏公司上半年大賣蘋果持股，減碼行動結束了嗎？從波克夏公布的13F報告看來，該公司大砍蘋果持股可能已告一段落。圖／美聯社

「股神」巴菲特波克夏公司上半年大買蘋果持股，減碼行動結束了嗎？從波克夏公布的13F報告看來，大砍蘋果持股行動可能已告一段落。

巴隆周刊（Barron's）報導，8月3日公布的10-Q報告顯示，波克夏在第2季減持蘋果持股50%，但未提供確切數字。14日公布的13F報告則顯示，波克夏第2季減持蘋果股票約3.89億股後，到6月30日蘋果持股減為4億股。

整數「4億股」暗藏線索

一些波克夏觀察家指出，由此可見，波克夏這波蘋果股票脫售行動應該已結束了，因為掌管波克夏總值3,000億美元投資組合的巴菲特偏愛整數，因此4億股是重要線索。值得注意的是，波克夏的可口可樂持股數也正好是4億股，且過去25年來一直維持在這個水準。

這位觀察家告訴巴隆周刊：「季末持股數恰好是400,000,000股，實在是太巧了吧。」他認為，巴菲特或許指示波克夏總部的交易員，蘋果持股砍到4億股就喊停。

巴菲特曾在今年5月波克夏股東大會上說，會繼續持有蘋果股票。8月將滿94周歲的巴菲特當時表示，「一旦亞伯接掌這裡」，波克夏將持有可口可樂、美國運通以及蘋果股票。亞伯是波克夏副董事長，可能是巴菲特的接班人。

當時巴菲特也表示，波克夏會持有蘋果「作為我們最大的投資」。蘋果現在是波克夏股票投資組合中最大持股，總值約890億美元，投資規模是美國銀行（BofA）和美國運通的兩倍多。

如果巴菲特賣蘋果股票果真完成了，對這家iPhone製造商的股價展望應該是利空出盡的好消息。蘋果股價14日漲0.2%至221.72美元。

巴菲特 波克夏 美國

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