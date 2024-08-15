Fed降息1碼或2碼？9月6日可望揭曉謎底 3套劇本一次看

美國7月消費者物價指數（CPI）年增幅出人意料掉到3%以下，是近年來首見，使聯準會（Fed）9月啟動降息勢在必行，現在僅剩下降幅多大的問題。分析師指出，這個懸疑可望在9月6日解開。

通膨滑向2%信心增強 Fed焦點轉向就業

通膨持續、普遍降溫，給Fed更大空間把焦點從物價維穩轉向另一法定職責：就業最大化。Nationwide首席經濟學家波斯賈席克說，7月CPI「令人振奮...應會給Fed充足的信心啟動寬鬆過程」。

Fed在2023年7月把基準利率調升到20年來最高，之後聯邦資金利率目標區間就一直維持在5.25%~5.5%不變，這一年多來Fed決策官員一直評估何時開始降利率為宜，原先醞釀最快6月出手，怎奈通膨回升而在4月打消念頭。

但近幾個月的數據已讓Fed對通膨降回2%目標有充分信心，即將出爐的數據預料也將為通膨減緩趨勢平添更多新證據。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於9月17日至18日舉行。在此之前，決策官員也將檢視8月CPI數據。Fed偏好的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數，7月數據也將在本月底公布，經濟學家預測7月PCE年增率可望從6月的2.5%進一步趨緩至2.5%，與Fed的2%通膨目標相去不遠。

今後焦點轉向就業。美國失業率從年初的3.7%躍上7月的4.3%，已加深未來數月勞動市場可能急轉直下的顧慮。因此，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯撰文指出，Fed 9月會議的辯論焦點，將是應該降1碼（0.25個百分點）或2碼的問題。

Fed降息幅度多大 9月6日就業報告揭曉

周三出爐的最新通膨數據還不能解決此問題，要等到日後公布就業市場指標，才能拍板定案。其中最關鍵的一套數據，將是訂於9月6日公布的美國8月非農就業報告。期間出爐的每周初領失業救濟金人數，也將受矚目。

一般預料，Fed主席鮑爾可望在下周五傑克森洞全球央行年會上致詞時，為9月啟動降息定調，但降息幅度仍將取決於一周後公布的8月就業數據。

Global X投資策略主管海夫斯坦說：「標題CPI降到3%以下，是2021年3月來首見。鮑爾主席理應在傑克森洞會議宣告（抗通膨）勝利，並試著向市場傳達9月降利率0.25個百分點的訊息。期貨價格目前反映交易員預期9月降幅幾近0.5個百分點，但Fed不太可能交出那樣的結果。」

前Fed副主席布蘭德也認為，最可能的情況是9月降息1碼，除非8月就業報告「很糟」才另當別論。布蘭德說，假如經濟在FOMC 9月中開會前明顯惡化，擴大降息幅度的選項就會攤在檯面上。但他個人認為不至於此。

沙盤推演Fed今年降息三套劇本

Evercore ISI副董事長古哈表示，鮑爾將趁傑克森洞央行年會場合，為今後利率政策從「被動」轉向「主動」的必要性定調。他說：「這是勞動數據優先的Fed，不再是通膨數據優先的Fed，即將出爐的就業數據，將決定Fed往後降息力道有多強。」

古哈在研究報告中，沙盤推演Fed對8月就業數據可能有何反應，以下是三種情境：

一、如果8月非農就業報告比7月強，這是古哈認為最可能的情境，那麼在年底前剩下的三場FOMC例會（9月17-18、11月6-7和12月17-18），Fed可望分別降息1碼，然後在2025年第1季「視必要」再降。

二、如果8月就業數據持續顯露疲態，Fed可能在9月和11月各降息2碼。

三、如果8月數據顯示勞動市場急遽惡化，Fed可能猛力降息，年底前累計降息2到2.5個百分點。

古哈結論是，倘若今年Fed總共只降息兩次、每次降1碼，先決條件是就業報告必須非常強。