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投資人將失望？分析師認「美國經濟強勁」 Fed今年最多降息一次
華爾街資深分析師認為，美國經濟過於強勁，聯準會（Fed）今年應該只會降息一次，且最多降1碼。期待今年將大幅降息的投資人，可能要失望了。
BusinessInsider報導，Yardeni研究公司總裁雅德尼14日接受CNBC專訪時說，「我個人反對降息，但若Fed無論如何都要這麼做，我認為今年最多只會降1碼」。這與根據芝商所（CME）FedWatch工具所顯示、多數投資人預期Fed在年底前降息4~5碼的看法不同。
美國7月失業率攀抵疫情以來最高，意外疲軟的就業數據引發市場對美國經濟衰退疑慮，觸動全球股市劇烈賣壓。
雅德尼卻說，廣泛地來看，美國經濟仍然穩健，沒必要大幅降息。他也預測，下個月的就業報告將比上月強勁，呼應其他評論家的說法。他們認為，7月的就業數據可能是受到嚴峻的氣候事件所影響。
雅德尼也指出，通膨率目前看來會在年底前降至Fed設定的2%目標。消費者物價年升幅上月也持續降至2.9%，小於預期的3%。
此外，美國商務部上月公布的初步數據顯示，上季國內生產毛額（GDP）成長率為2.8%，在今年第1季減速後，已重拾擴張步調。
然而，華爾街對於前景的看法不一，有人認為市場尚未見識到高利率的全面影響。紐約聯邦準備銀行預測，美國經濟在明年7月前陷入衰退的機率為56%。
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