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蘋果將向第三方開放「晶片感應支付技術」 適用英美等多國

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
在蘋果iPhone上使用Apple Pay支付。圖／美聯社
在蘋果iPhone上使用Apple Pay支付。圖／美聯社

美國歐盟的反壟斷監管機關施壓之後，蘋果公司（Apple）即將在多個國家開放第三方開發者使用它的感應式近場通訊（NFC）支付技術。

蘋果周三（14日）在部落格貼文宣布，美國和英國的開發商將可以在iOS 18.1新作業系統裡開始利用蘋果的NFC晶片，接下來在澳洲、巴西、加拿大、日本和紐西蘭等國也會開放。蘋果裝置的感應式支付功能就是由NFC晶片驅動。

目前只有蘋果自家的應用程式（app）才能夠利用到執行Apple Pay和Apple錢包背後的NFC晶片，蘋果由裝置的感應支付抽成。蘋果先前辯稱，公司管制NFC晶片的利用是為了保護用戶的隱私。開放給第三方開發者利用，代表蘋果裝置的使用者，未來可以不必透過Apple Pay或Apple錢包就能進行支付，亦即其他行動支付系統將可與Apple Pay競爭。

新變化將允許外部服務業者將NFC晶片用於店內支付、大眾運輸系統付費、工作證、家庭和飯店鑰匙以及獎勵卡。蘋果表示，對用於政府身分證的支援將在稍後推出。用戶還可以將第三方支付應用設為默認系統，以取代Apple Pay。

蘋果在公告中提到，開發商必須與蘋果簽訂商業協議，承諾遵守安全與隱私規則，並且支付「相關費用」。金融時報向蘋果了解所謂的「相關費用」內涵時，蘋果沒有立即回應。

今年6月，蘋果與歐盟競爭監管機構達成協議，蘋果允諾將會開放NFC晶片的使用。美國司法部3月時也在更廣泛的範圍內，控告蘋果的壟斷地位。

蘋果的財報沒有細分出Apple Pay支付這類金融服務的營收數字，只被一同納入服務類別營收。而蘋果服務部門的營收在上季持續繳出兩位數的成長率，且金額達到歷史新高。

應用程式 歐盟 美國 隱私

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