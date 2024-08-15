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Nvidia有新威脅？軟銀傳出想揪英特爾合作AI晶片 現改洽台積電

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
軟銀（SoftBank）傳出與英特爾（Intel）討論合作生產AI晶片，與輝達（Nvidia）相抗衡。美聯社
軟銀（SoftBank）傳出與英特爾（Intel）討論合作生產AI晶片，與輝達（Nvidia）相抗衡。美聯社

英國金融時報報導，根據知情人士，孫正義曾打算投資數十億美元，將他的軟體銀行（SoftBank）置於AI熱潮的中心，他的計畫是結合旗下公司安謀（Arm）的晶片設計專業和Graphcore的生產知識，再拉來英特爾代工，為大型科技公司提供AI晶片和軟體，與具市場獨霸地位的輝達（Nvidia）相抗衡。但軟銀和英特爾的談判未能取得進展，現正與全球晶圓代工龍頭台積電洽商。

軟銀找英特爾美國廠生產AI晶片，有可能取得拜登政府《晶片法案》提供的資金。知情人士說，這家日本科技集團將談判失敗歸咎於英特爾，指其無法滿足對數量和速度的要求。

但有能力生產尖端AI處理器的製造商非常有限，軟銀與台積電若未能達成協議，也可能與英特爾重啟談判。

孫正義傳出已經向大型科技集團提案，試圖爭取支持和融資。新的晶片生產業務需投入巨資，有一部分可能來自財力雄厚大科技公司的預付款。他也接觸了沙烏地阿拉伯和阿聯的投資人。

對於將安謀推向晶片生產可能損害其與關鍵客戶Nvidia關係的質疑，據悉軟銀認為這個風險是值得的。

台積電 孫正義 情人

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