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日本Q2經濟成長0.8% 優於預期

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本政府今天公布數據顯示，日本第2季經濟成長0.8%。在日相岸田文雄決定下台後，經濟轉正對下任首相是個好消息。

日本第1季經濟下滑0.6%，由先前的下滑0.7%向上修正。

日本第2季經濟成長0.8%，超出市場預期的0.6%，成長主要受惠經濟活動、資本和公共投資等增加。

三井住友信託銀行（SuMi TRUST）經濟學家上野裕之（Hiroyuki Ueno）在官方數據發布前表示：「消費者信心應有所改善，因為隨著加薪承諾開始兌現，實際工資已經呈正成長。」

他說：「此外，一些汽車製造商交車量回升，也已明顯帶動消費者支出。」

岸田文雄昨天宣布，不會參加9月自民黨總裁選舉，自己將於下個月辭去首相之職。

由於物價高漲侵蝕日本人荷包，加上一連串醜聞，岸田文雄民調支持率上任近3年來一直下滑。

岸田文雄 日本

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