快訊

中字號誤闖福建鎮海被共軍開砲 海軍未嚴懲付慘痛代價

何時該擔心自己的打呼聲有害健康？專家曝需留意的打呼類型

行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

民間消費反彈 日本第2季GDP恢復成長

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本民間消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。歐新社
日本民間消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。歐新社

在民間消費成長的推動下，日本經濟第2季恢復成長，可見所得成長和支出成長開始形成良性循環。

日本內閣府周四公布，第2季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率為3.1%，高於市場原估的2.3%，也逆轉第1季經修正萎縮2.3%的頹勢。

從GDP表現看來，大型企業同意逾30年來最大幅調漲薪資以及政府實施退稅之後，個人消費長期復甦之勢可能終於開始。第2季以前，消費已連續一年逐季下降。

野村農林中央金庫研究所首席經濟研究員南武志說：「消費正逐漸復甦，我認為一定程度上是可持續的。」「我相信業者也會增加國內資本投資。」

周四的數據對日本銀行（央行）來說也是好消息，日銀一直在尋找工資增長會刺激個人消費並產生穩定的需求帶動的通膨。

南武志說：「日銀一直在傳達對市場的疑慮，但真正意圖是升息。我認為這一立場完全沒有改變，並且會在條件允許時提高利率。」

第2季數據顯示，有些汽車製造商暫停生產和元旦地震等單一因素的負面影響可能已經結束，有助於支持消費。

私人消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。日本勞工實質工資6月是兩年多來首度上升，反映今年工資談判帶來的穩定薪資增長。岸田的退稅計畫於6月實施，也可能支持消費。

民間消費一直是經濟薄弱環節，因為家庭生活成本不斷上漲，部分原因是日圓疲軟導致進口價格上漲。

占經濟產值一半以上的民間消費第2季較上季成長1.0%，高於預期的0.5%，五季來首見增長。資本支出成長0.9%，符合路透調查經濟學家所料。

成長率 日本經濟 薪資

延伸閱讀

日股展現行情修復力 把握中長線入手價

新聞中的公民與社會／海巡破獲私菸工廠 下腳料劣品市值總價950萬

今午後對流更廣 安比將轉中颱、日本關東明天可能強風豪雨

赴日本民眾注意了 鄭明典：安比颱風明後天達強度高峰

相關新聞

美CPI趨緩 為聯準會9月啟動降息循環鋪路

美國7月通膨連續第四個月趨緩，將年初時通膨竄升的陰影一掃而空，也為聯準會（Fed）9月啟動降息循環鋪路。分析師預期Fed...

通膨數據令人鼓舞 道瓊漲242點重登4萬點、史指連漲5日

在更令人鼓舞的通膨數據公布後，道瓊工業指數上漲。

Fed官員：已準備好降息 但要看到更多數據

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）重申，他自己將準備好「在今年底前」降息，但在支持降息之前...

思科擬全球裁員7% 預測Q1營收優於預期

思科系統公司（Cisco）今天預測第1季營收優於預期，並表示將在全球裁員7%，將營運重點轉移到高成長領域；相關消息激勵思...

星巴克挖角新CEO超優待遇曝光！一簽約就拿3億 可千里外上班

全球連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）周二宣布執行長換人，找來墨西哥連鎖速食品牌Chiptole執行長尼可（Bri...

除加碼台積電…美國基金13F申報上季持股五大驚奇看點曝

整體來說，基金第2季加碼台積電ADR，並持續買進蘋果（Apple），同時減碼輝達（NVIDIA）部位。以下是基金依美國證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。