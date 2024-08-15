民間消費反彈 日本第2季GDP恢復成長

在民間消費成長的推動下，日本經濟第2季恢復成長，可見所得成長和支出成長開始形成良性循環。

日本內閣府周四公布，第2季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率之經濟成長率為3.1%，高於市場原估的2.3%，也逆轉第1季經修正萎縮2.3%的頹勢。

從GDP表現看來，大型企業同意逾30年來最大幅調漲薪資以及政府實施退稅之後，個人消費長期復甦之勢可能終於開始。第2季以前，消費已連續一年逐季下降。

野村農林中央金庫研究所首席經濟研究員南武志說：「消費正逐漸復甦，我認為一定程度上是可持續的。」「我相信業者也會增加國內資本投資。」

周四的數據對日本銀行（央行）來說也是好消息，日銀一直在尋找工資增長會刺激個人消費並產生穩定的需求帶動的通膨。

南武志說：「日銀一直在傳達對市場的疑慮，但真正意圖是升息。我認為這一立場完全沒有改變，並且會在條件允許時提高利率。」

第2季數據顯示，有些汽車製造商暫停生產和元旦地震等單一因素的負面影響可能已經結束，有助於支持消費。

私人消費預料將增強動力，近來薪資增長可望提振消費者信心。日本勞工實質工資6月是兩年多來首度上升，反映今年工資談判帶來的穩定薪資增長。岸田的退稅計畫於6月實施，也可能支持消費。

民間消費一直是經濟薄弱環節，因為家庭生活成本不斷上漲，部分原因是日圓疲軟導致進口價格上漲。

占經濟產值一半以上的民間消費第2季較上季成長1.0%，高於預期的0.5%，五季來首見增長。資本支出成長0.9%，符合路透調查經濟學家所料。