思科擬全球裁員7% 預測Q1營收優於預期

思科系統公司（Cisco）今天預測第1季營收優於預期，並表示將在全球裁員7%，將營運重點轉移到高成長領域；相關消息激勵思科股價在盤後交易勁揚5%。

路透社報導，總部位於加州聖荷西（San Jose）的思科公司，預計將認列與此計畫相關、高達10億美元的稅前費用，其中7億美元至8億美元將在第1季認列。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，思科預計第1季營收在136.5億美元至138.5億美元之間，平均中位數高於分析師預估中值的137.1億美元。

思科今年2月表示，將在全球裁員5%，相當於4000多個工作，思科當時也降低年度營收目標。路透社上週報導，思科將在今年第2輪裁員數千人。

思科公布上年度第4季（截至7月27日）營收為136.4億美元，先前預期為135.4億美元。調整後每股獲利87美分，高於預期的85美分。