星巴克挖角新CEO超優待遇曝光！一簽約就拿3億 可千里外上班

全球連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）周二宣布執行長換人，找來墨西哥連鎖速食品牌Chiptole執行長尼可（Brian Niccol）接下重責大任。至於挖角條件有多優渥呢？除了一簽約就有1千萬美元（新台幣3.2億元）的現金簽約獎金、可以在千里之外遠距上班，年薪更從160萬美元（新台幣5,120萬元）起跳。

當尼可9月9日正式接任星巴克執行長時，將不會被要求遷往星巴克位於西雅圖的總部。星巴克在14日的文件中表示，這位新執行長同意在有必要時通勤前往總部與出差來履行職責。尼可目前的東家Chiptole總部是位在加州紐波特海灘（Newport Beach），星巴克將為設立在距離西雅圖1,000英里（1,609公里）處的一間遠距辦公室付費。

美國企業愈來愈常見允許執行長遠距工作，而這也成為星巴克用來挖角尼可的工作條件之一，其他條件包括包含一筆1,000萬美元現金簽約獎金、基本年薪為160萬美元。

自從去年開始，星巴克要求白領員工每周必須三天返回辦公室工作，當時引發一些員工反彈。