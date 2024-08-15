除加碼台積電…美國基金13F申報上季持股五大驚奇看點曝
整體來說，基金第2季加碼台積電ADR，並持續買進蘋果（Apple），同時減碼輝達（NVIDIA）部位。以下是基金依美國證券與交易委員會（SEC）13F揭露規定公告持股變化的五大驚奇：
1. 基金仍大啖蘋果，卻減碼NVIDIA
儘管「股神」巴菲特的波克夏公司上季大賣蘋果持，這家iPhone製造商第2季股價上漲25%，仍是市值增加最多的個股，吸引避險基金淨買超逾850萬股。Janus Henderson 和Third Point LLC皆增持蘋果的基金。
在AI概念股中，避險基金增持台積電ADR和亞馬遜，但自輝達獲利了結。微軟遭到140家基金減碼，名列個股之最。
2. 「大賣空」貝瑞繼續大買阿里巴巴
貝瑞（Michael Burry）的Scion Asset Management 繼續增持阿里巴巴的股票，但將整體股票投資組合砍半。
貝瑞在第2季增持阿里巴巴30,000股，持股價值由第1季900萬美元增為1,120萬美元，阿里巴巴仍然是貝瑞最大持股，占基金比率21%。
3. 避險大咖艾克曼買進Nike
由艾克曼管理的Pershing Square 資本管理公司新買進運動品牌Nike約300萬股，價值2.29億美元。Nike盤後股價應聲大漲5.5%。
Nike上個月意外下調今年度全年業績指引，並預估本季銷售將下滑10%，遠遜於分析師預期的3.2%，拖累股價大跌。
4. 索羅斯基金出清NVIDIA 押注美超微
索羅斯家族出清輝達、超微、微軟的股票，也減碼亞馬遜（Amazon）、Meta和Netflix。不過，索羅斯新買進蘋果價值1.6億美元的股票，也押注了博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、德州儀器（Texas Instruments）和美超微（Super Micro Computer）。
5. 巴菲特敲進美妝與航太股
「股神」巴菲特的波克夏上季大賣蘋果，卻也小幅買進零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。
波克夏持有69萬股Ulta Beauty股票，價值2.66億美元，以及104萬股Heico股票，價值1.85億美元。
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