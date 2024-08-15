快訊

中字號誤闖福建鎮海被共軍開砲 海軍未嚴懲付慘痛代價

何時該擔心自己的打呼聲有害健康？專家曝需留意的打呼類型

行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除加碼台積電…美國基金13F申報上季持股五大驚奇看點曝

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在AI概念股中，避險基金第2季增持台積電ADR和亞馬遜，但自輝達獲利了結。路透
在AI概念股中，避險基金第2季增持台積電ADR和亞馬遜，但自輝達獲利了結。路透

整體來說，基金第2季加碼台積電ADR，並持續買進蘋果（Apple），同時減碼輝達（NVIDIA）部位。以下是基金依美國證券與交易委員會（SEC）13F揭露規定公告持股變化的五大驚奇：

1. 基金仍大啖蘋果，卻減碼NVIDIA

儘管「股神」巴菲特波克夏公司上季大賣蘋果持，這家iPhone製造商第2季股價上漲25%，仍是市值增加最多的個股，吸引避險基金淨買超逾850萬股。Janus Henderson 和Third Point LLC皆增持蘋果的基金。

在AI概念股中，避險基金增持台積電ADR和亞馬遜，但自輝達獲利了結。微軟遭到140家基金減碼，名列個股之最。

2. 「大賣空」貝瑞繼續大買阿里巴巴

貝瑞（Michael Burry）的Scion Asset Management 繼續增持阿里巴巴的股票，但將整體股票投資組合砍半。

貝瑞在第2季增持阿里巴巴30,000股，持股價值由第1季900萬美元增為1,120萬美元，阿里巴巴仍然是貝瑞最大持股，占基金比率21%。

3. 避險大咖艾克曼買進Nike

由艾克曼管理的Pershing Square 資本管理公司新買進運動品牌Nike約300萬股，價值2.29億美元。Nike盤後股價應聲大漲5.5%。

Nike上個月意外下調今年度全年業績指引，並預估本季銷售將下滑10%，遠遜於分析師預期的3.2%，拖累股價大跌。

4. 索羅斯基金出清NVIDIA 押注美超微

索羅斯家族出清輝達、超微、微軟的股票，也減碼亞馬遜（Amazon）、Meta和Netflix。不過，索羅斯新買進蘋果價值1.6億美元的股票，也押注了博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、德州儀器（Texas Instruments）和美超微（Super Micro Computer）。

5. 巴菲特敲進美妝與航太股

「股神」巴菲特的波克夏上季大賣蘋果，卻也小幅買進零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。

波克夏持有69萬股Ulta Beauty股票，價值2.66億美元，以及104萬股Heico股票，價值1.85億美元。

巴菲特 波克夏 索羅斯

延伸閱讀

NVIDIA值得高股價嗎？ 估值大師達摩德仁因這理由力薦

巴菲特也入列！全球股災重創9科技富豪身價 受傷最深的是他

台股兩個交易日市值蒸發8.91兆元 謝金河：世界的震央在日本

巴菲特大砍蘋果一半持股 波克夏現金水位創新高

相關新聞

美CPI趨緩 為聯準會9月啟動降息循環鋪路

美國7月通膨連續第四個月趨緩，將年初時通膨竄升的陰影一掃而空，也為聯準會（Fed）9月啟動降息循環鋪路。分析師預期Fed...

通膨數據令人鼓舞 道瓊漲242點重登4萬點、史指連漲5日

在更令人鼓舞的通膨數據公布後，道瓊工業指數上漲。

Fed官員：已準備好降息 但要看到更多數據

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）重申，他自己將準備好「在今年底前」降息，但在支持降息之前...

星巴克挖角新CEO超優待遇曝光！一簽約就拿3億 可千里外上班

全球連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）周二宣布執行長換人，找來墨西哥連鎖速食品牌Chiptole執行長尼可（Bri...

除加碼台積電…美國基金13F申報上季持股五大驚奇看點曝

整體來說，基金第2季加碼台積電ADR，並持續買進蘋果（Apple），同時減碼輝達（NVIDIA）部位。以下是基金依美國證...

油價下跌逾1% 美原油庫存意外增加 金價小幅回落

國際油價周三（14日）下跌逾1%，因美國原油庫存意外增加，對油價帶來壓力；黃金價格走低，分析師表示可能有少量的獲利回吐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。