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油價下跌逾1% 美原油庫存意外增加 金價小幅回落

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（14日）下跌逾1%，因美國原油庫存意外增加，對油價帶來壓力；黃金價格走低，分析師表示可能有少量的獲利回吐。

油價跌逾1%

布蘭特原油10月期貨下跌93美分，跌幅1.15%，報每桶79.76美元；西德州原油9月期貨報每桶76.98美元，下跌1.37美元，跌幅1.8%。

美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，美國原油庫存增加140萬桶，而預期為減少220萬桶。這是美國原油庫存在連續六周減少後首次增加。

瑞穗能源期貨主管Robert Yawger表示：「先前連續六周的下降令人印象深刻，但這已經成為過去。我們結束連降的事實應該會對價格造成一點壓力。」

布蘭特原油周一上漲超過3%，當時連續第五天上漲，收於每桶82.30美元，而在上周初曾觸及76.30美元的七個月低點。

油價動向仍須關注中東地緣政治發展。伊朗矢言要對上月底哈馬斯領導人被殺事件做出嚴厲回應。三位伊朗高級官員表示，唯有加薩達成停火協議，伊朗才不會就暗殺事件直接報復以色列。

國際能源署（IEA）周二以中國經濟疲軟影響消費為由，下調對2025年石油需求成長的預期，這也阻礙了油價的上漲。此前，石油輸出國組織（OPEC）也以類似理由下調了2024年的預期需求。

金價下跌

現貨金價下跌0.7%，至每英兩2,447.85美元。美國黃金期貨收低1.1%，報2,479.70美元。

StoneX的分析師Rhona O'Connell表示，聯準會降息的預期已經被市場消化，現在只是降息幅度的問題，目前市場內可能有輕微的獲利回吐。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「9月降息已是板上釘釘；目前的數據顯示聯準會將從25個基點開始，這將讓喜歡超預期降息的市場感到失望。」

在現貨金價格於7月17日觸及2,483.60美元的紀錄高點後，由於避險需求堅挺和聯準會降息預期，非孳息黃金今年迄今已上漲了19%。

其他方面，現貨白銀下跌 2.1%，至27.26美元；白金下跌 1.3%，至923.95美元。鈀金跌 1.2%，報927.25美元。

油價 美國 金價

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