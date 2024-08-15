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索羅斯旗下基金 上季新押注美超微、蘋果、博通等科技股

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國億萬富豪、知名投資人索羅斯（George Soros）。 美聯社
美國億萬富豪、知名投資人索羅斯（George Soros）。 美聯社

周三（14日）依證券法規揭露的文件顯示，知名投資人索羅斯旗下的基金公司，在第2季對蘋果（Apple）等科技公司進行新的投資，不過刻意避開了一些晶片製造商，也拋售幾家大型工業公司股票。

截至6月30日，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）除了投資價值1.6億美元以上的蘋果股票，也押注了博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、德州儀器（Texas Instruments）和美超微（Super Micro Computer）。

然而索羅斯並沒有偏好所有的晶片製造商，他的投資公司賣掉高通（Qualcomm）和安霸（Ambarella）。另外也出清了金融科技公司Block的股票。

工業大廠方面，索羅斯出脫3M和科慕（Chemours）持股。

德州 投資人 索羅斯

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