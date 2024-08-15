美元跌幅收窄 Fed大幅降息預期降溫

美元周三收復部分失地，美國CPI數據削弱市場對聯準會（Fed）大幅降息的預期。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報102.568，原本一度下跌0.3%至102.720。

美國2年期公債殖利率上漲2個基點至3.95%；美國10年期公債殖利率下跌2個基點至3.82%。

美國核心通膨連續四個月回落，市場篤定9月降息。

Monex外匯交易員Helen Given說：「市場可能操之過急，看到CPI年增率低於3%絕對令人耳目一新，但這並不是今天會引發美元進一步下跌的衝擊性回落。」

歐元兌美元上漲0.2%至1.1014，美元兌日圓升值0.3%至147.33，盤中一度升值0.5%。日本首相岸田文雄宣布不會角逐連任自民黨總裁的選舉。

紐元兌美元一度下跌1.3%至0.5995。紐西蘭央行總裁Adrian Orr表示，政策制定者在這次會議上考慮過降息50個基點。

英鎊兌美元貶值0.3%，此前公布的數據顯示英國通膨加速幅度低於預期，市場預料央行年內再降息兩次。