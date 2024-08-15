美通膨再放緩 拜登：政策奏效經濟將軟著陸

美國7月消費者物價指數再度放緩，來到3年多的低點。美國總統拜登今天說，他的政策奏效，美國經濟將軟著陸。建議記者往這個方向報導。他也說，物價仍很高，大企業降價幅度仍不夠。

美國勞工部今天公布7月消費者物價指數（CPI），整體和核心CPI均較6月微增0.2%，和去年同期比則增加2.9%，較6月年增幅3%略降，是2021年3月以來的最低年增幅。這波通膨為40年來最嚴重，最新CPI顯示通膨持續緩解。

記者今天問拜登（Joe Biden），這是否代表美國打敗通膨。拜登說：「是的。我說過我們會有軟著陸。我的政策正奏效。開始這樣寫，好嗎？」

拜登也透過聲明指出，在對抗通膨、降低家庭開支方面已取得進展，薪資成長幅度也連續17個月超過物價漲幅。但物價仍很高，大型企業的利潤仍破紀錄，在降價方面做得不夠。他說：在降低生活成本方面，「我們仍有很多要做的」。

拜登說，他的政府正繼續與大型製藥公司談，讓他們將處方藥價格再降更低；也正在簡化程序，以建造更多住屋，對抗高房價及不當提高租金的企業租賃業者；同時正打擊以哄抬和隱藏費用推高物價的業者，包括食品雜貨、航空業等。

白宮經濟顧問委員會（Council of EconomicAdvisers）主席柏恩斯坦（Jared Bernstein）今天出席白宮的例行新聞說明會，做出更多說明。

對於白宮是否認為通膨問題已解決，他說，比起通膨最嚴重的時期，現在通膨幅度下降約60%或比這稍多一些，通膨率在穩定下降中，「但我不認為這是勝利的時刻，如同我一開始說的，我們的工作還沒完成。」

柏恩斯坦說：「即便我們讓通膨降到COVID-19疫情前的水準，我們仍需留意，因為對許多家庭來說，生活成本仍過高，特別是醫療、托兒服務、住屋、隱藏費用、處方藥、健康保險等領域。」

有記者說，民眾認為經濟狀況仍不比拜登2021年1月上任前好。柏恩斯坦指出，拜登上任後新增約1600萬個工作機會，失業率在低點、經濟成長力道強，但仍有很多人受高物價困擾，「人們的感受是最佳指標」，政府也了解。

美國8月初公布，7月失業率升至4.3%，為2021年10月以來的最高水準，引發美國經濟出現衰退跡象的疑慮。對此，柏恩斯坦說，他不會過度解讀單月的數據，因為單月的數據容易被干擾；值得參考的是幾個月的平均數據。

他說，過去3個月來，每月平均新增17萬的薪資就業人數，這是可信賴的趨勢，這個數字也代表消費者支出會持續成長，也有助經濟逐漸穩定成長。

柏恩斯坦指出，美國第2季的經濟成長率為2.8%，這是很強勁的數字，不是出現衰退跡象的數字，分析機構對第3季的預估也約是2%，也些預測比較高，也有些比較低一點。另外，持續的工資成長會支撐消費支出成長，15日將發布零售數據，會再納入評估。但目前看到的數據是成長趨勢，非衰退的跡象。

至於媒體的報導是否有誤差，柏恩斯坦說，他同意智庫曾做的分析，即價格上漲比較會獲媒體報導，價格下跌就比較不會。另外，媒體報導物價上漲的同時，也應提到，8成中低收入的薪資成長連續17個月超過物價漲幅。