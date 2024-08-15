台積電ADR下跌1.4% 較台北交易溢價縮為15.8%

台積電ADR周三下跌1.4%，收在169.97美元，較台北交易溢價縮為15.8%。

美股周三上漲，標普500指數連續五日收高，創下逾一個月來最長連漲紀錄。最新通膨數據讓投資人更篤定聯準會（Fed）下個月會開始降息。

標普500指數收在 5,455.21 點，上漲20.78 點，漲幅0.4%。那斯達克綜合指數收在17,192.60 點，微漲4.99 點，受到Alphabet 和一些超大型科技股的拖累，僅勉強收高。道瓊工業指數收在40,008.39 點，上漲 242.75 點，漲幅 0.6%。

費城半導體指數跌0.2%，輝達（NVIDIA）繼續上漲1.7%。

台灣加權股價指數昨天大漲230.68點收在22,027.25點。台積電（2330）上漲0.7%收在948元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 158.21 +0.62 156.00 1.41

中華電 CHT 122.11 +0.37 122.50 -0.32

台積電 TSM 1,097.56 -1.38 948.00 15.78

聯電 UMC 56.31 -0.11 55.70 1.09

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據