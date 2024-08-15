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標普和那指連五漲 CPI如預期降溫讓市場篤定9月降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
生產M&M's、士力架等巧克力的瑪氏（Mars），已敲定以近360億美元，收購品客洋芋片等零食品牌的母公司Kellanova，為今年來規模數一數二大的併購案。歐新社
生產M&M's、士力架等巧克力的瑪氏（Mars），已敲定以近360億美元，收購品客洋芋片等零食品牌的母公司Kellanova，為今年來規模數一數二大的併購案。歐新社

美股周三上漲，標普500指數連續五日收高，創下逾一個月來最長連漲紀錄。最新通膨數據讓投資人更篤定聯準會（Fed）下個月會開始降息。

標普500指數收在 5,455.21 點，上漲20.78 點，漲幅0.4%。那斯達克綜合指數收在17,192.60 點，微漲4.99 點，受到Alphabet 和一些超大型科技股的拖累，僅勉強收高。道瓊工業指數收在40,008.39 點，上漲 242.75 點，漲幅 0.6%。

費城半導體指數跌0.2%，輝達（NVIDIA）繼續上漲1.7%，台積電ADR跌1.4%。

最新公布的7月消費者物價指數（CPI）顯示物價漲幅繼續降溫，年增率為2.9%，為2021年以來的最低水準，略低於經濟學家預期的3%。此外，周二公布的生產者物價指數（PPI）也低於預期，顯示通膨壓力持續緩解。這些數據幾乎向投資人保證，聯準會將在下個月降息。

摩根士丹利E*Trade主管Chris Larkin表示，儘管CPI降溫程度可能不如PPI，但符合預期，可能不會產生顯著影響。他指出，Fed下個月是否降息25個基點或50個基點，將取決於未來五周的經濟數據。

Evercore策略師Krishna Guha表示，CPI數據雖不完美，但已足夠好。Guha指出，未來的勞動市場數據將決定Fed降息的急進程度。

華爾街「恐懼指標」Cboe波動率指數（VIX）週三回落至16左右，顯示市場情緒逐漸穩定。據路透分析，VIX指數只花七個交易日就回到17.6的長期中位數，這是該指數有史以來最快的下跌速度。

債券市場方面，美國10年期公債殖利率小幅下降至3.821%，連續四個交易日下跌。投資人將在周四迎接另一份重要經濟數據——零售銷售數據。

Google母公司Alphabet股價下跌2.3%，有媒體報導稱美國司法部可能推動下令分拆Google，拖累標普500指數和那斯達克綜合指數。特斯拉股價下跌3.1%。

Kellanova大漲7.8%，成為標普500指數中表現最好的成分股，此前Mars宣布將收購這家Pringles薯片製造商。內衣零售商維多利亞秘密（Victoria's Secret）股價狂漲16%，該公司任命競爭對手Savage X Fenty執行長Hillary Super為下一任執行長。

金融、能源和科技股領漲，保險商Progressive和Allstate均創收盤新高，推動金融類股上漲1.3%。

投資人 指數 標普

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