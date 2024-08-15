莫迪會見劉揚偉PO兩人合照 商討鴻海印度投資計畫

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在社群媒體平台X發文表示，他會見了鴻海董事長劉揚偉，並且商討鴻海在印度多個邦的投資計畫。

路透社等媒體報導，莫迪在X張貼他與劉揚偉的合照指出：「很高興見到鴻海科技集團（富士康）董事長劉揚偉先生。我強調了印度在未來領域提供的絕佳機會。」

莫迪寫道：「我們也對他們在印度卡納塔卡邦（Karnataka）、坦米爾那都邦（Tamil Nadu）和安德拉邦（Andhra Pradesh）的投資計畫進行了精彩討論。」

路透社最近曾揭露，蘋果供應商鴻海在印度坦米爾那都邦的工廠，拒絕讓已婚女性從事iPhone組裝工作，涉嫌性別歧視。莫迪政府當時曾下令詳查。