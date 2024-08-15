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Google非法壟斷 恐面臨分家

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
Alphabet旗下的Google於一週前遭法官判定非法壟斷網路搜尋引擎市場。彭博報導，美國司法部正考慮包括分拆這家科技巨擘在內的選項。路透社
Alphabet旗下的Google於一週前遭法官判定非法壟斷網路搜尋引擎市場。彭博報導，美國司法部正考慮包括分拆這家科技巨擘在內的選項。路透社

彭博引述知情人士報導，美國法院判決Google壟斷線上搜尋市場後，美國司法部如今考慮予以分拆，其中一個做法是Android作業系統和Google的網路瀏覽器Chrome兩部門分家。

若真是如此，這將是美國政府廿年前推動微軟分家未果後，首度以非法壟斷為由，設法分拆一家公司。上回成功將一家公司分拆的案例，當屬一九八○年代的電信巨擘ＡＴ&Ｔ。

司法部任何行動都要獲得承審法官梅塔批准才能實行。Google已表明將就梅塔的判決上訴。

知情人士透露，較不嚴厲的選項包括迫使Google和競爭對手分享更多數據，並採取措施防止Google在人工智慧（ＡＩ）產品領域獲得不公平的優勢。

無論採取何種手段，美國政府可能會尋求禁止Google簽署排他性合約，這也正是向Google提出告訴的核心。知情人士透露，如果司法部推動分拆，最有可能分拆的部門是Android作業系統和網路瀏覽器Chrome，另也考慮強制Google出售AdWords銷售文字廣告的平台。

知情人士另指出，司法部的律師持續諮詢被Google影響的公司，在他們的討論中提到，Google在搜尋領域的主導地位，成為發展ＡＩ技術的優勢，令人憂心。

為了導正這種情況，若該公司強迫各大網站開放內容供Google的ＡＩ產品使用，否則就干涉搜尋結果，政府可能會阻擋Google的做法。

司法 情人 美國

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