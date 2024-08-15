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Fed官員：已準備好降息 但要看到更多數據

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
聯準會（Fed）降息毫無懸念的聲音愈來愈大。路透社
聯準會（Fed）降息毫無懸念的聲音愈來愈大。路透社

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）重申，他自己將準備好「在今年底前」降息，但在支持降息之前希望看到「更多一點數據」。波斯提克也強調，希望確保聯準會（Fed）開啟寬鬆後不必改弦易轍。

波斯提克13日在亞特蘭大非裔美國金融專業人士會議演說時表示，「我們想要絕對確定」，「如果我們開始降息然後又不得不再次升息，那就會非常糟糕。」波斯提克今年在利率決策有投票權。

波斯提克承認，最近的通膨數據令他感到鼓舞。

先前美國發布的勞動市場數據較預期弱，引發市場對聯準會降息是否等待太久的擔憂。波斯提克指出，他對失業率上升「當然感到擔憂」，但大部分原因是人員供應增加而非需求下滑。

彭博資訊分析，波斯提克現在加入了一些聯準會官員的行列，這群官員不同程度地反對以更激進措施應對勞動市場問題。

美國 聯準會 降息

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